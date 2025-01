”We are the underground”. Eveniment unic pentru scena rock autohtonă. Festival la București: God, Gothic, Taine, LOST, Cronos

Este vorba despre ”We are the underground”, un festival de două zile, în care vor evolua cele mai cunoscute trupe metal ale anilor 90 din România și anume: GOD, GOTHIC, TAINE, GRIMEGOD, L.O.S.T., CRONOS și ANARHIA.

Evenimentul are loc în perioada 10-11 ianuarie 2025 în Club Quantic din București, iar fiecare dintre aceste formații promite un show deosebit:

–► GOD: ”aniversare 30 de ani”

–► GOTHIC: ”relansare și interpretare live a albumului `Touch Of Eternity`”

–► TAINE: ”show exclusiv bazat pe anii`90”, într-o nouă formulă, în premieră LIVE cu doi noi membri

–► GRIMEGOD: ”concert unic, dedicat acestui eveniment”

–► L.O.S.T.: ”lansare de album”

–► CRONOS: ”reuniune după 19 ani de absență”

–► ANARHIA: ”revenirea uneia dintre cele mai vechi trupe metal din România”

Formația GOTHIC își relansează primul album, ”Touch of Eternity”, în variantă CD

GOTHIC este una dintre trupele de referință pentru muzica metal din România.

Activând deja de 32 de ani, trupa a susținut peste 500 de concerte, atât în țară, cât și în străinătate, având nenumărate apariții pe posturile naționale de radio și televiziune, precum și articole și interviuri apărute în cele mai mari publicații din România și din străinătate.

Trupa s-a făcut remarcată încă de la începuturi, fiind multi-premiată la majoritatea festivalurilor rock din țară, distincțiile culminând cu un loc 1 la emisiunea lui Petre Magdin, „Întâlnirea de la miezul nopții” de la TVR, fapt care a propulsat trupa în elita metalului autohton.

Albumul de debut, Touch of Eternity (1998, Bestial Rec), a fost unul dintre cele mai bine vândute albume de metal din România în anii '90, piese precum „Anguish”, „Regrets” și „Memorial Winter” devenind adevărate hituri, cântate în cor de către fani la concertele trupei.

Celebra revistă Metal Hammer a acordat nota 9 (din 10) acestui album.

Liderul formației, Petruț Alin, a mutat trupa în Belgia în perioada 2000-2004, reușind performanța de a lansa albumul In Blood We Trust (sub titulatura Innerfire) în 2004, la casa de discuri belgiană Painkiller Records.

Revenit în România în 2005, Petruț Alin, alături de „Taly” Csaba Talpai, refac trupa Gothic. După mai multe schimbări de componență și nenumărate concerte în România și în alte țări, precum Belgia, Germania, Franța, Slovacia, Bulgaria, Ungaria, trupa finalizează un nou album de studio, Expect the Worst, produs la studioul Consonance din Timișoara, lansat în ianuarie 2012.

Anul 2012 scrie un capitol important în istoria trupei, Gothic câștigând concursul WACKEN METAL BATTLE, o competiție națională, și concertând cu succes la Wacken Open Air, cel mai mare festival de rock din lume.

În 2017, Gothic revine cu un nou album, Demons, lansat în luna ianuarie a acelui an, urmat de un turneu de lansare de mare succes. În ianuarie 2017, formația Gothic este invitată la festivalul Saa' rang din India, băieții fiind printre puținii artiști români care au ajuns vreodată pe acele meleaguri.

În ianuarie 2019, Gothic devine prima trupă rock românească care concertează în Tenerife, filmând cu această ocazie un videoclip senzational pe insula din Arhipelagul Canarelor, pentru piesa Catacombs.

După o perioadă agitată, cu pandemie și schimbări de componență, Gothic a lansat noul album Underground pe 20 ianuarie 2024, în clubul Quantic din București, într-un concert extraordinar cu o audiență de 500 de persoane!

Cu această ocazie au apărut și noile videoclipuri: „Copil Rebel”, „Centrul Soarelui” și „Underground”.

În 2025, trupa relansează primul album, ”Touch of Eternity”, în variantă CD, din nou printr-o colaborare cu casa de discuri Loud Rage Music.

Formația TAINE începe turneul ”Contemplation of Finality Tour”

TAINE este o formație emblematică a scenei metal din România, fondată în 1993 în București.

În prezent, stilul lor îmbină elemente de progressive metal, death metal și influențe experimentale, remarcându-se prin compoziții tehnice și versuri profunde.

De-a lungul anilor, TAINE a lansat mai multe materiale discografice notabile, printre care albumul de debut Cealaltă Parte (1998), considerat unul dintre primele albume metal progresiv produse în România.

Componența trupei începand cu ianuarie 2025 este următoarea:

-► Andy Ionescu – voce și chitară, membru fondator și principalul compozitor al trupei.

-► Davide Bucca (îl înlocuiește pe Petre Iftimie) – chitară, ”aducând un plus de complexitate și profunzime sunetului formației” - anunță trupa.

-► Robert Pieptan aka "SEP" (îl înlocuiește pe Alexei Nichiforof) revine după 10 ani înapoi în trupă - bas, ”oferind o bază ritmică solidă și contribuind la dinamica pieselor”. SEP este si backing vocal.

-► Teo Popp – tobe, remarcat pentru tehnica sa impresionantă și energie, fiind considerat unul dintre cei mai talentați tineri bateriști din România.

În septembrie 2023, TAINE a lansat albumul ”Chaos & Contemplation”, primul material de studio după o pauză de aproape 10 ani. Albumul a fost înregistrat între 2018 și 2022 la Taine Multimedia Studio și produs de Andy Ionescu.

Mixajul și masterizarea au fost realizate de Forrester Savell, cunoscut pentru colaborările cu artiști precum Tesseract, Karnivool și Animals As Leaders.

”Chaos & Contemplation” conține 10 piese ce însumează 44 de minute, oferind o combinație de sonorități agresive și pasaje contemplative. Albumul se remarcă prin complexitatea compozițiilor și colaborările cu muzicieni invitați, precum Marius "Neuro" Bob, Marius Pop la chitară solo și Vikram Shankar la clape și aranjamente orchestrale precum si Robin Zielhorst la bas.

Criticii au apreciat producția impecabilă a albumului și diversitatea stilistică, evidențiind echilibrul între pasaje tehnice și momente melodice. De asemenea, au fost remarcate contribuțiile invitaților speciali, care adaugă profunzime și nuanțe variate fiecărei piese.

În concluzie, TAINE continuă să fie o prezență relevantă în scena metal românească, iar ”Chaos & Contemplation” demonstrează capacitatea formației de a evolua și de a oferi materiale de calitate, menținându-și totodată identitatea artistică distinctă.

În 2025, TAINE continuă să își încânte fanii cu Contemplation of Finality Tour, o serie de concerte ce promovează albumul Chaos & Contemplation. Turneul include 10 date, cuprinzând locații emblematice din România și Bulgaria:

10 ianuarie 2025: București, RO - Quantic

31 ianuarie 2025: Craiova, RO - Casa de Cultură (cu DinUmbra)

1 februarie 2025: Timișoara, RO - M2 (cu DinUmbra)

7 februarie 2025: Brașov, RO - Rockstadt

8 februarie 2025: Sibiu, RO - Rock N'Bike (cu DinUmbra)

15 februarie 2025: Sofia, BG - The Pit Loud (cu DinUmbra)

16 februarie 2025: Plovdiv, BG - Under City (cu DinUmbra)

21 februarie 2025: Cluj, RO - Hardward (cu DinUmbra)

22 februarie 2025: Petroșani, RO - The Station (cu DinUmbra)

1 martie 2025: Iași, RO - Rockarolla (cu DinUmbra)

15 martie 2025: Constanța, RO - Rock Halle

Turneul marchează un moment important în cariera formației, aducând pe scenă energia și complexitatea muzicală care i-au consacrat, alături de invitații speciali DinUmbra.

Fanii vor avea ocazia să se bucure de o experiență live unică, într-un mix de sonorități agresive și pasaje introspective, caracteristice noului album.

Formația L.O.S.T. își lansează noul album, „Scars of Tomorrow”

Formația L.O.S.T. a fost înființată în martie 2004 de către Vlad, Dragoș și George, care activau atunci în trupa Abigail.

După scurt timp, BB Hanneman, de asemenea fost coleg cu cei trei, se alătură trupei.

Având membri cu o experiență îndelungată în scena românească, de peste 30 de ani, ce a cuprins, printre altele, numeroase premii la festivaluri, apariții radio-tv precum și 4 albume înregistrate anterior cu Abigail, Cronos, Dies Irae și Warganism, trupa L.O.S.T. a avut un impact rapid în underground, toate concertele fiind foarte reușite și cu un nucleu de fani devotați în continuă creștere.

Prima sesiune de înregistrări a cuprins un total de 5 piese, care au fost editate de Meta4 Productions pe un MCD intitulat “Last Breath” lansat oficial pe data de 4 martie 2005, si distribuit in toata rețeaua națională de magazine.

L.O.S.T. a lansat albumul “Remains of Pain” în data de 4 decembrie 2010, produs de Răzvan Alexandru (Abigail) și masterizat de Alan Douches la West West Side Music, New York, inginer ce a mai lucrat cu Six Feet Under, Hatebreed, Cattle Decapitation, Cannibal Corpse, Kataklysm și multi alții.

Trupa a mai susținut concerte de-a lungul anilor împreună cu trupe ca Obituary, Behemoth, Dismember, Rage, Orphaned Land, Aborted, SepticFlesh, The Haunted, Destruction, Helloween, Testament, Kreator, Sepultura, In Flames, Sodom, Hammerfall, Moonspell, Lake of Tears, Hypocrisy, Amorphis, Cannibal Corpse, Arcturus, Annihilator, Coroner, Omnium Gatherum sau Crematory.

În luna februarie 2014 a fost lansat un album live (o premiera pentru scena romaneasca), “L.O.S.T. Live at Metalhead Meeting”, promovat printr-o serie de concerte în Romania și Bulgaria, astfel aniversând și 10 ani de activitate ai trupei.

In luna iulie 2016 trupa a lansat un nou single si video, “World War Cup”, melodie de pe coloana sonora a scurtmetrajului animat cu acelasi titlu, iar in octombrie 2016 a participat cu melodia “Heed the Call Call” la albumul “Back to Life – A Tribute to Goodbye to Gravity”.

În luna octombrie 2019, L.O.S.T. a participat la o sesiune live a proiectului international AmpsOnAir, unde s-au filmat si inregistrat multitrack doua melodii. Cele mai recente single-uri lansate sunt „No Soul”, „From Down Below” și „From Nothing to Everything (and Back)”, melodii ce vor fi incluse pe albumul „Scars of Tomorrow” ce se lansează în data de 11 ianuarie 2025 în cadrul acestui eveniment, și care va conține un total de 9 piese.

Formația L.O.S.T. înseamnă:

BB Hanneman - chitară, voce

Adrian Dumitrescu - chitară

Vlad Bușcă - bass, voce

Dragoș Hălmagi - keyboards

Alex “Gomez” Dăscăloiu – tobe, voce

Trupa GOD s-a format în 1993 la Iași, România, fiind fondată de frații Constantin și Eugen Lăpușneanu.

În primii ani, au lansat trei demo-uri, care au revoluționat scena Metal underground: Iconografic I - Your Eye... (1994), Iconografic II - The Eye of Superior Knowledge (1995) și Iconografic III - The Anthropomorphic Image (1996), câștigând rapid popularitate în rândul fanilor metal din România și estul Europei.

În 1997, trupa a lansat la Bestial Records primul album, From The Moldavian Ecclesiastic Throne, un succes major în underground-ul românesc și european. Albumul a fost bine primit, obținând premii importante în revistele de specialitate.

În aceeași perioadă, trupa a câștigat numeroase premii la festivaluri și a devenit un nume de top în scena metal românească.

În anii următori, trupa a lansat alte albume, inclusiv Sublime (1998) și Aura (2002), consolidându-și reputația.

După o perioadă de inactivitate și schimbări de componență, trupa a revenit pe scenă în 2005, începând o nouă etapă cu EP-ul Hell & Heaven și un turneu intens în Portugalia.

Cu o formulă nouă, trupa a continuat să evolueze, lansând Forefathers A Spiritual Heritage în 2008, un album conceptual inspirat de tradițiile și mitologia barbară.

Astăzi, GOD este recunoscută pentru stilul său unic de Barbarian Folk Metal, un mix de influențe Pagan și Viking.

Componența actuală a formației GOD:

Castor - voce

Gelu - chitară

Manu - clapă

Lus - tobe

Vlad - chitară

John - bas

Formația CRONOS, revenire pe scenă după 19 ani

CRONOS, binecunoscuta trupă bucureșteană de death metal, revine pe scenă după 19 ani de absență, într-o componență foarte apropiată de formula originală, cu B.B. Hanneman - chitară/voce, Andrei Gângă - chitară, Bogdan Vișan - bass/voce și Alex Gomez - tobe.

În perioada 1993-1998, formația Cronos a lansat mai multe demo-uri, potrivit site-ului Arhiva Mea. Unul dintre cele mai apreciate la acea vreme pe scena metal underground românească a fost demo-ul ”Coșmar”, care este ascultat și în 2024, după 30 de ani de la lansarea sa, potrivit comentariilor publicate pe Youtube de fanii formației:

- ”Piesa 11 Atât De Singur e genială! I-am vazut live la Tulcea în 1996. INCREDIBIL....și acum ascult CRONOS și îmi place la fel ca la 14 ani.”

- ”Am această casetă cu autograf, unul dintre cele mai bune creații metal de la noi.”

Anarhia este una dintre cele mai vechi trupe metal din România.

Înființată în 1989, la Lugoj, de către Otty Babics (chitară/voce), Fane Livadariu (bas), Robi Vizi (tobe) și Adi Blaj (chitară), a abordat inițial un stil hard & heavy, dar a evoluat rapid spre un sound mai dur, de power hardcore. După înregistrarea primului demo, "Satania", Anarhia începe să se facă remarcată pe scena underground din România.

Schimbările de componență au continuat, iar la un moment dat, Mihai "Moritz" Moroz (voce), Adrian "OQ" Neagoe (clape) și Marius Bosneac (tobe) s-au alăturat trupei, consolidându-i sunetul și extinzându-i activitatea pe plan național prin multe concerte și competiții.

În 1998, trupa a lansat primul LP, "Nici o Vină", urmat la scurt timp de al doilea album, "Criza de nervi" (2000). Cu toate acestea, în 2001, trupa și-a încheiat activitatea ”din motive neelucidate”.

Anarhia s-a reunit în 2013 pentru un concert unic, însă fără intenția de a reveni cu activitate constantă.

Totuși, în 2021, trupa și-a reluat activitatea, cu aceeași componență: Otty, Fane, Moritz și Marius, iar alături de aceștia a venit Miță Subota la chitară.

În 2024 trupa își schimbă radical stilul abordat și apare în componență Bogdan” Biggie” Gaspar la voce.

”We are the Underground festival”, programul pe zile

Vineri 10.01.2025:

19.00 - acces

20.00 - ANARHIA

21.20 - GOD

23.00 - TAINE

Sâmbătă 11.01.2025:

19.00 - acces

19.45 - CRONOS

20.20 - L.O.S.T

21.40 - GRIMEGOD

23.00 - GOTHIC

Prețuri bilete:

- abonament 2 zile : 149 lei în pre-sale (160 lei la intrare)

- bilete pe zile, vineri sau sâmbătă: 80 lei în pre-sale (100 lei la intrare)

