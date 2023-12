Una dintre cele mai vechi formații de metal din România, GOTHIC, lansează un nou album, ”Underground”. Concert în București

Primul single extras de pe viitorul produs discografic se numește ”Copil rebel”, iar membrii formației (înființată în Petroșani) spun că au lucrat la ea încă din 2018, fiind înregistrată/mixată în perioada aprilie-octombrie 2023.

Al doilea single de pe viitorul album, lansat recent, se numește ”Centrul Soarelui”, care este, totodată, ”prima baladă metal din istoria trupei Gothic” - după cum spun chiar membrii trupei pe canalul lor de Youtube.

Piesa pare să fie apreciată de fani, înregistrând peste 2300 de vizualizări în doar 4 zile de la publicare pe Youtube.

GOTHIC, un nou album, ”Underground”, după 7 ani de la ultima lansare

Noul album al formației GOTHIC, ”Underground”, se va lansa oficial în 20 ianuarie 2024, într-un concert susținut în clubul Quantic din București, alături de formațiile TAINE și L.O.S.T.

Evenimentul va avea parte de o dublă lansare de albume, în condițiile în care și cei de la TAINE își vor prezenta LIVE cel mai recent album al lor, ”Chaos & Contemplation”.

Noul disc al trupei vine încărcat de multe surprize, o evoluție de stil și versuri aproape exclusiv in limba romană, prima tentativă de acest gen a trupei de death metal melodic.

Gothic este una dintre cele mai îndrăgite formații de metal din Romania, cu o carieră de peste 30 de ani, multi-premiată, cu o vastă experiență scenică și de turneu (inclusiv o reprezentare a României la Wacken Open Air), având peste 500 de concerte la activ, atât in Europa cât si in afara ei.

Albumul ”Underground” al trupei GOTHIC marchează și reînnoirea colaborării lor cu label-ul Loud Rage Music. Înregistrările au fost realizate atât la Consonance Studio în Timișoara, cât și în alte locații din țară - și mixat la Haunting Studios (Atena, Grecia) de către Nikos Palivos, ”un excelent producător elen”.

Marcând întoarcerea lui Alin Petruț pe postul de solist vocal, cu versuri exclusiv în limba română, ”o puternică schimbare de stil și cu o copertă de album excepțională”, semnată din nou de către Csaba ”Taly” Talpai, basistul trupei, acest album devine o premieră absolută pentru trupa GOTHIC!

”Sunt mai bine de 5 ani de când am compus primele acorduri pentru noile piese. Trecând prin pandemii, decese, schimbări de componență plus războaie și nebunie în întreaga lume, pot, în sfârșit, răsufla ușurat, rezultatul fiind excepțional. Noile piese au fost făcute din suflet și înglobează toate influențele mele muzicale de o viață. Am ales să lucrez din nou cu Loud Rage Music pentru că au făcut o treabă excepțională pentru promovarea ”Demons” și sunt sigur că de data aceasta va fi chiar mai bine! ” - spune Alin Petruț (fondator Gothic, vocal, chitarist).

”Suntem fericiți să reînnoim colaborarea cu Gothic, având în vedere atat că albumul lor anterior, ”Demons” rămâne în continuare în top 3 vânzări din catalogul Loud Rage Music, dar și că sunt un mare fan al trupei „de cand mă știu”. De data aceasta ne dorim să depășim toate performanțele anterioare, în pofida climatului extrem de neprielnic aparițiilor muzicale în format fizic.” - afirmă și Adrian Dan (owner Loud Rage Music)

”Coperta este o pictură digitală, am realizat-o scoțând fum din tableta grafică – la propriu (a trebuit să cumpăr una nouă pe parcurs). Personajul principal, demonul din imagine (care văd că devine mascota trupei Gothic), s-a născut deja pe coperta albumului anterior „Demons”. El a ajuns la maturitate și înfățișează demonul care se află în fiecare dintre noi și totodată continuitatea muzicală a trupei, precum și o încăpățânare, un „statement”, ridicând steagul sus. Rockerul care sa află alături îi oferă sprijin și îl ajută să iasă din underground, el reprezentându-ne atât pe noi cât și publicul - prietenii noștri, cei care au stat alături de noi și ne-au susținut de-a lungul anilor.” – precizează Csaba ”Taly” Talpai – chitară bass la Gothic.

GOTHIC este una dintre primele formații de metal românești, originară din Petroșani.

Trupa a fost fondată în anul 1992, de către actualul chitarist al formației, Alin Petruț, și a început să câștige popularitate după 1995, an în care a câștigat primul loc într-un show rock, organizat de Televiziunea Română.

În anul 1997 a apărut și primul album al trupei, numit ”Touch Of Eternity”. Acesta a ajuns să fie unul dintre cele mai vândute albume de metal din România anilor ’90.

Albumul ”Demons”, lansat în 2017, tot în cadrul Loud Rage Music, se poate asculta pe toate platformele de streaming.

Dată publicare: 30-12-2023 13:24