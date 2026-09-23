Evenimentul a combinat moda, muzica și dansul, într-un spectacol dedicat măiestriei artizanale italiene și creativității umane, într-o epocă dominată de inteligența artificială.

Gigi Hadid a deschis spectacolul într-o rochie inspirată de Renașterea italiană, iar Jennifer Lopez a defilat într-o ținută Dolce & Gabbana.

Iar supermodelul Eva Herzigova a adus un omagiu lui Giorgio Armani. Printre invitați s-au numărat Donatella Versace și Miuccia Prada. Seara s-a încheiat cu Alicia Keys, care a cântat sub cupola de sticlă a galeriei, după un moment de balet.