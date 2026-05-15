Printre ei se află și românca Alexandra Șipa, un designer format la Londra, care a transformat cabluri electrice considerate deșeuri în piese vestimentare de lux. Creațiile ei atras atenția fotografilor revistei Vogue.

Fenomenul risipei textile a devenit o temă majoră în Uniunea Europeană, iar noile generații de creatori încearcă să schimbe modul în care sunt produse și consumate hainele. Alexandra Șipa face parte din acest val.

Invitată la PRO Verde, Alexandra Șipa ne-a mărturisit: „La facultatea pe care am făcut-o se punea foarte mult accent pe documentare și pe rezolvat probleme ca designer. Am avut un proiect care se focusa pe sustenabilitate și pe a găsi surse de deșeuri care nu erau suficient de folosite. Așa a început ideea.”

Designerul a pornit de la obiecte banale din casă — cabluri de internet, căști vechi sau fire electrice abandonate. Ulterior, a mers chiar și pe șantiere, să facă rost de materia primă pentru rochii confecționate sută la sută din cabluri electrice.

Succesul a venit, imedit după absolvirea studiilor la Central Saint Martin, din Londra, școala de design vestimentar faimoasă în întrega lume.

Colecția de absolvire, adică tocmai rochiile confecțioonate din cabluri electrice uzate, a atras atenția presei internaționale, iar creațiile au ajuns în paginile revistei Vogue.

Experiență în marile case de modă

Designerul român a făcut stagii la unele dintre cele mai importante nume din industrie, inclusiv la casa newyorkeză creată de celebrul designer dominican Oscar de la Renta — cunoscut pentru eleganța rochiilor purtate de prime doamne și vedete internaționale — dar și la Balenciaga, la Paris.

Alexandra Șipa: „Am trimis luni întregi mesaje către studiouri. Studenții sunt încurajați să obțină astfel de internshipuri, dar ține mult și de perseverență. Am trimis mesaje timp de șapte luni până am primit interviul.”

Experiența din marile ateliere a confirmat direcția în care merge moda: sustenabilitatea devine criteriu esențial, nu doar trend.

Moda viitorului: mai puțin consum, mai mult sens

Astăzi, Alexandra Șipa dezvoltă un brand construit aproape exclusiv din materiale salvate de la risipă: textile rămase în depozite din Italia sau dantelă produsă pentru marile case de lux, dar ieșită din tendințe.

„Le cumpăr de la fabrici care nu mai au ce să facă cu materialele. Uneori sunt considerate defecte, dar tocmai acele imperfecțiuni devin punctul de plecare pentru ceva nou”, explică designerul.

Ea spune că schimbarea începe și din garderoba personală.

Alexandra Șipa: „O mare parte din hainele mele sunt din second-hand. Poți găsi lucruri de calitate mult mai bună decât în magazinele din mall și la prețuri mici.”

Colecția din cabluri electrice rămâne un proiect artistic personal, însă mesajul ei este simplu: moda poate exista fără risipă. Într-o industrie responsabilă pentru cantități uriașe de deșeuri textile aruncate, astfel de inițiative ar putea deveni exemplu de bune practici.