Asta după ce prospectul de listare a arătat o încetinire a creşterii veniturilor şi o scădere puternică a profitului, relatează Reuters, citat de News.ro.

Veniturile companiei au crescut cu 8% în 2025, până la 41,8 miliarde de dolari, însă profitul net a scăzut cu aproape 39%, la 2,06 miliarde de dolari. În primul trimestru al acestui an, Shein a înregistrat o pierdere de 99 de milioane de dolari.

Tarifele şi taxele vamale afectează afacerea

Compania a precizat că eliminarea facilităţilor vamale pentru importurile cu valoare redusă în Statele Unite a încetinit vânzările şi a majorat costurile, motiv pentru care analizează inclusiv creşterea preţurilor pe piaţa americană.

Shein avertizează că şi noile taxe aplicate de Uniunea Europeană importurilor ieftine ar putea avea un impact similar sau chiar mai mare asupra afacerii.

Analiştii consideră că majorarea costurilor comerciale, reglementările mai stricte şi concurenţa tot mai intensă reduc perspectivele de creştere ale companiei.

Evaluarea a scăzut semnificativ

Prospectul arată că evaluarea Shein a coborât de la 98,2 miliarde de dolari, în urma unei runde de finanţare din 2022, la 64 de miliarde de dolari după finanţarea din 2024.

Mai mulţi analişti estimează că listarea din Hong Kong va avea loc la o evaluare chiar mai redusă decât cea obţinută în ultima rundă privată de finanţare.

Potrivit acestora, încetinirea vânzărilor în Statele Unite şi Europa face puţin probabilă revenirea la ritmul spectaculos de creştere din primii ani ai companiei, chiar dacă oferta publică este aşteptată să atragă interesul investitorilor.