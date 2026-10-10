Concurenții au urcat pe scenă hotărâți să demonstreze că merită să meargă mai departe în competiție, iar prestațiile lor i-au provocat pe antrenori să lupte pentru vocile preferate. Alegeri dificile, surprize și răsturnări de situație au făcut din ediția de aseară una memorabilă.

Emisiunea a fost lider de audiență aseară, în intervalul 20:27 – 23:58, în rândul publicului național, activ cu relevanță comercială, cu vârsta cuprinsă între 20 și 60 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD.

Vocea României a înregistrat 6.2 puncte de rating și 23.0% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 5.7 puncte de rating și 21.2% share. În rândul publicului Național 4+, în același interval orar, emisiunea a înregistrat 6.5 puncte de rating și 21.0% cotă de piață, în timp ce televiziunea de pe poziția secundă avea 4.8 puncte de rating și 15.7% share.

Peste 2.9 milioane de telespectatori din întreaga țară au urmărit cel puțin un minut al emisiunii, iar în minutul de maximă audiență, de la 22:02, aproape 1.4 milioane de români se uitau la Vocea României.

Aseară echipa Theo & Horia s-a mărit cu încă două voci speciale: Miruna Nacu și Titus Pop. Raluca Oaida a decis să continue drumul la Vocea României alături de Irina Rimes, la fel și Maya Giotea, care a avut un moment excepțional pe scenă, alături de antrenoare.

Ștefan Munteanu, care a întors toate scaunele, a decis că vrea să meargă alături de Smiley în următoarea etapă a competiției. Tot în echipa antrenorului sunt și Elisa Popovici, Victoria Bădănău, Rose Marie Lanciu.

Nici Tudor Chirilă nu a rămas fără voci noi: Robert Iosifescu, care a atras atenția antrenorilor, și Dominique Simionescu au ales să meargă mai departe alături de Tudor. Și Raluca Balan a primit o nouă șansă în competiție, după ce Pavel Bartoș a folosit pentru prima dată în istoria emisiunii arma lui secretă.

Săptămâna viitoare, noi concurenți sunt pregătiți să urce pe scena Vocea României și să impresioneze cu vocile și poveștile lor. Puteți urmări, în avans, o nouă ediție a emisiunii, pe VOYO!