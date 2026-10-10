Când o persoană are calitatea de suspect într-un dosar, nu este același lucru cu calitatea de inculpat într-un dosar. Între cele două concepte există o diferență foarte mare. Iată care este diferența și ce ar trebui să știi despre cele două noțiuni.

Ce înseamnă suspect

În momentul în care organele de urmărire penale sunt sesizate, se deschide un dosar penal. Urmărirea penală începe în rem, adică se referă la faptă. Ulterior, când și dacă se strâng probe, se dispune continuarea urmăririi penale în personam, adică la adresa uneia sau mai multor persoane.

Din acel moment, în cadrul urmăririi penale există un suspect. Organele de urmărire penală au rolul de a aduna și mai multe probe pentru a pune în mișcare acțiunea penală. Când s-au strâns suficiente probe pentru punerea în mișcare a acțiunii penale, suspectul va dobândi calitatea de inculpat.

Ce înseamnă inculpat

Un inculpat este o persoană în privința căreia organele de urmărire penale au strâns suficiente probe și dovezi astfel încât să îl învinuiască. Prima oară, persoana are calitatea de suspect, apoi, pe măsură ce probele se strâng, persoana capătă calitatea de inculpat.

Care este diferența dintre suspect și inculpat

Suspectul este persoana care este bănuită că a săvârșit o infracțiune. Articolul 77 din Codul de procedură penală spune că suspectul este „persoana cu privire la care, din datele și probele existente în cauză, rezultă bănuiala rezonabilă că a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală se numește suspect”.

Cât despre calitatea de inculpat, articolul 82 din Codul de procedură penală spune că aceasta se referă la faptul că împotriva suspectului s-a pus în mișcare acțiunea penală. În acest sens, persoana împotriva căreia s-a pus în mișcare acțiunea penală devine parte în procesul penal și se numește inculpat.

Când devine o persoană inculpată

Diferența dintre suspect și inculpat este că suspectul nu este parte în procesul penal, în timp ce inculpatul este parte în procesul penal.

Ca diferență principală, cele două noțiuni au legătură cu progresul anchetei penale. La începutul urmăririi penale, persoana bănuită că a înfăptuit anumite fapte poartă denumirea de suspect.

Când urmărirea penală avansează și se adună mai multe probe împotriva persoanei în cauză, suspectul capătă calitatea de inculpat în dosar.

Ce drepturi are suspectul și inculpatul

Conform legii, inculpatul și implicit suspectul au următoarele drepturi:

• Să nu dea nicio declarație pe parcursul procesului penal (fiind informat că dacă refuză să dea declarații nu va suporta nicio consecință defavorabilă, iar dacă va da declarații, acestea vor putea fi folosite împotriva lui)

• Să fie informat cu privire la fapta pentru care este cercetat și încadrarea juridică a acesteia

• Dreptul de a consulta dosarul

• Dreptul de a avea un avocat ales și de a avea parte de un avocat din oficiu, în cazurile de asistență obligatorie

• Dreptul de a propune administrarea de probe în condițiile prevăzute de lege

• Dreptul de a formula cereri ce țin de soluționarea laturii penale și civile a cauzei

• Dreptul de a beneficia gratuit de un interpret când nu înțelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română

• Dreptul de apela la un mediator în cazurile permise de lege

• Dreptul de a fi informat cu privire la drepturile sale.

Suspectul sau inculpatul este considerat vinovat?

În vreme ce suspectul este o persoană față de care există indicii rezonabile că ar fi implicat într-o faptă penală, în faza incipientă a anchetei, inculpatul este persoana împotriva căreia s-a formulat oficial o acuzație.

Așadar, suspectul nu este considerat vinovat în cadrul unei anchete penale, însă inculpatul are deja capete de acuzare și urmează să fie judecat.