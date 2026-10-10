Deși acțiunea jocului pare că are loc în lumea noastră, totul se întâmplă într-un univers fictiv numit Strangereal, cu o istorie, o geografie și națiuni diferite. Din motive evidente. Orice asemănare e doar o coincidență.

Povestea jocului, pe scurt, este că Federația Centrală Usea, sau FCU, este atacată de o națiune numită Sotoa, al cărei teritoriu este răvășit de deșertificare. Așa că lansează un război-fulger pentru a cuceri Usea și a se extinde pe teritoriul ei.

Jucătorii participă la misiuni aeriene

Protagonistul jocului, un pilot de avioane de vânătoare, este înrolat în armata FCU. De pe portavionul FCU Endurance, tu, împreună cu un ansamblu de personaje simpatice, vă luați zborul în misiuni aviatice pentru a îndeplini diferite obiective, cum ar fi distrugerea unor arme superavansate, baze militare sau portavioane.

Jocul îți oferă o listă de 30 de avioane diferite din care poți alege, fiecare cu atuurile sale. Iar pe parcurs deblochezi upgrade-uri și abilități care îmbunătățesc diferite aspecte.

Ace Combat 8 nu este un simulator aviatic.

Gameplay-ul este mai mult în zona arcade, adică, în loc să se concentreze pe detalii și pe controlul realist al avioanelor, jocul mizează pe acțiune rapidă, dramatică și intensă.

Jocul pune accent pe acțiune și control

Controlul este cel mai important element al jocului și partea bună e că le-a ieșit de minune. Indiferent că joci cu tastatură și mouse, controller sau joystick-uri pentru simulatoare de zbor, simți că faci ce trebuie. Evident, poți alege între controlul arcade și cel de simulare.

Cât de bine te descurci în luptă și deciziile narative pe care le iei au un impact asupra poveștii. Asta înseamnă că soarta anumitor personaje depinde de tine.

O luptă pierdută sau o alegere făcută în timpul unui dialog poate decide dacă unul dintre camarazii tăi moare sau supraviețuiește.

Jocul are și un mod multiplayer, unde poți forma echipe împreună cu alți jucători pentru a îndeplini misiuni sau te poți lupta împotriva lor în moduri PvP.

Modul multiplayer permite lupte între jucători

Progresia este separată de campania principală a jocului, adică avioanele, upgrade-urile și misiunile sunt unice pentru modul multiplayer.

Un server găzduiește până la 100 de oameni și, în loc de un meniu tradițional, toți jucătorii se întâlnesc pe o bază aeriană, unde pot cumpăra upgrade-uri sau avioane. Tot acolo aleg și în ce misiuni vor să participe.

Jocul este cross-platform, adică jucătorii de pe console pot juca pe aceleași servere cu cei de pe PC.

Jocul este disponibil pe PS5, Xbox Series X/S și pe PC, prin Steam, și costă 70 de euro.