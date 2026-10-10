CJP a difuzat în reţelele sociale mesajul "Abhijeet Dipke arestat!", însoţit de imagini cu scara unui avion cu care liderul mişcării "gândacilor" a aterizat la New Delhi pentru a participa la protest, potrivit Agerpres.

Formaţiunea politică a adăugat că au fost arestaţi şi doi purtători de cuvânt. Poliţia nu a confirmat deocamdată arestările.

Revizuirea listelor electorale din India, contestată după eliminarea a 130 de milioane de votanți

Opoziţia parlamentară indiană şi "gândacii" contestă de câteva săptămâni revizuirea listelor electorale, prin care au fost eliminaţi 130 de milioane de votanţi. Procedura a început anul trecut cu obiectivul declarat de a şterge dublurile, numele celor decedaţi şi ale celor care încearcă să comită fraude.

Contestatarii susţin însă că Partidul Poporului Indian (Bharatiya Janata Party, BJP) al premierului ultranaţionalist hindus Narendra Modi încearcă de fapt să reducă participarea la vot a minorităţilor, în special a musulmanilor.

Internetul a fost întrerupt

Comisia Electorală a dezminţit existenţa oricăror nereguli în procesul de revizuire a listelor.

Potrivit agenţiei Press Trust of India, preluată de AFP, la New Delhi au fost desfăşuraţi de vineri peste 20.000 de poliţişti pentru a împiedica manifestanţii să se adune la Jantar Mantar, observatorul astronomic unde au loc de obicei protestele de masă din capitala Indiei.

În jurul sitului respectiv au fost închise mai multe staţii de metrou, internetul a fost întrerupt şi au fost amplasate mai multe garduri galbene, a relatat un jurnalist al AFP; doar câţiva protestatari reuşiseră sâmbătă să se apropie.

Mişcarea "gândacilor", lansată online în mai, şi-a asumat ironic această denumire după ce preşedintele Curţii Supreme, Surya Kant, i-a comparat tinerii şomeri şi activiştii digitali cu "gândacii de bucătărie şi paraziţii sociali". CJP a anunţat la început că înscrierile sunt permise celor care îndeplinesc patru criterii: îndeplinirea a patru criterii: să fie şomeri, leneşi, prezenţi online minimum 11 ore pe zi şi să aibă capacitatea de a se plânge de locurile de muncă.