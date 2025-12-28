Kim Kardashian, fotografii rare alături de cei patru copii. Ședință foto în conacul său de 60 de milioane de dolari. FOTO

Stiri Mondene
28-12-2025 | 16:49
Kim Kardashian
Instagram

Kim Kardashian a împărtășit sâmbătă pe Instagram mai multe fotografii alături de cei patru copii ai săi, însă fostul ei soț, Kanye West, nu a apărut în imagini.

autor
Mihaela Ivăncică

Vedeta TV în vârstă de 45 de ani are împreună cu Kanye West patru copii: North (12 ani), Saint (10 ani), Chicago (7 ani) și Psalm (6 ani). Pentru ședința foto, Kardashian a pozat alături de copii în fața brazilor acoperiți de zăpadă, în interiorul conacului său din Hidden Hills, evaluat la 60 de milioane de dolari.

Ea a purtat o rochie lungă, elegantă, dintr-un material metalic argintiu, care i-a pus în evidență silueta într-un mod sofisticat. Marginile rochiei, de la bust și talie până la tiv, au fost decorate cu un detaliu negru, lucios, care au adăugat un contrast interesant și un plus de textură ținutei.

Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian
Kim Kardashian Kim Kardashian

Cei patru copii au respectat și o temă monocromatică pentru seară, purtând ținute complet negre. North a fost vedeta unei dintre fotografii, iar Kim a realizat mai multe cadre și cu cei trei copii mai mici.

Citește și
printul william si printesa diana
Documente desecretizate. Echipa Prințesei Diana, acuzată că încerca să-l eclipseze pe Charles în lupta mediatică

Fondatoarea SKIMS s-a distrat alături de Chicago și Psalm, care au făcut câteva ipostaze jucăușe pentru cameră. În timpul petrecerii anuale de Crăciun – care s-a desfășurat, se pare, la casa lui Kendall Jenner – Kim Kardashian a avut un moment dulce cu Saint, în timp ce cei doi s-au îmbrățișat.

Incendiu puternic la un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost trimis mesaj RO-Alert

Sursa: Daily Mail

Etichete: copii, Kim Kardashian, craciun,

Dată publicare: 28-12-2025 16:20

Articol recomandat de sport.ro
Louis Munteanu s-a revanșat. Cum a apărut la câteva zile după scandalul cu tricoul lui FCSB
Louis Munteanu s-a revanșat. Cum a apărut la câteva zile după scandalul cu tricoul lui FCSB
Citește și...
Documente desecretizate. Echipa Prințesei Diana, acuzată că încerca să-l eclipseze pe Charles în lupta mediatică
Stiri Mondene
Documente desecretizate. Echipa Prințesei Diana, acuzată că încerca să-l eclipseze pe Charles în lupta mediatică

Documente recent publicate arată că echipa de presă a Prințesei Diana era considerată mai agresivă și mai eficientă mediatic decât cea a Prințului Charles.

Lily Collins a surprins primul Crăciun al fiicei sale, Tove, în imagini emoționante. FOTO
Stiri Mondene
Lily Collins a surprins primul Crăciun al fiicei sale, Tove, în imagini emoționante. FOTO

Lily Collins a împărtășit joi, pe Instagram, o serie de imagini rare cu fiica sa, Tove, în timp ce ea și soțul ei, Charlie McDowell, au sărbătorit primul Crăciun al micuței.

Kylie Minogue și-a încântat fanii într-o ținută de Moș Crăciun, cu un mesaj special de sărbători. FOTO
Stiri Mondene
Kylie Minogue și-a încântat fanii într-o ținută de Moș Crăciun, cu un mesaj special de sărbători. FOTO

Kylie Minogue și-a împărtășit bucuria sărbătorilor cu fanii într-o ținută sexy de Moș Crăciun, miercuri, celebrând faptul că a obținut primul său single de Crăciun clasat pe locul 1 în topurile din Marea Britanie.

Recomandări
Atmosferă tensionată la ședința Curții Constituționale. Judecătorii au amânat decizia privind legea pensiilor magistraților
Stiri Politice
Atmosferă tensionată la ședința Curții Constituționale. Judecătorii au amânat decizia privind legea pensiilor magistraților

Curtea Constituţională a României a amânat, duminică, 28 decembrie, pronunțarea asupra sesizării Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie privind legea referitoare la pensiile magistraţilor. 

Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ
Vremea
Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, pentru perioada 28–29 decembrie, mai multe avertizări meteorologice de ninsori viscolite și vânt puternic, valabile în mai multe regiuni ale țării.

Incendiu puternic la un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost trimis mesaj RO-Alert | VIDEO
Stiri actuale
Incendiu puternic la un depozit de pe bulevardul Iuliu Maniu din București. A fost trimis mesaj RO-Alert | VIDEO

Un puternic incendiu a izbucnit duminică la un depozit situat pe bulevardul Iuliu Maniu, din Sectorul 6 al Bucureștiului. Pompierii intervin cu 16 autospeciale de stingere şi cu autospeciala de transport roboţi.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 28 Decembrie 2025

02:31:48

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28