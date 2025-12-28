Kim Kardashian, fotografii rare alături de cei patru copii. Ședință foto în conacul său de 60 de milioane de dolari. FOTO

Kim Kardashian a împărtășit sâmbătă pe Instagram mai multe fotografii alături de cei patru copii ai săi, însă fostul ei soț, Kanye West, nu a apărut în imagini.

Vedeta TV în vârstă de 45 de ani are împreună cu Kanye West patru copii: North (12 ani), Saint (10 ani), Chicago (7 ani) și Psalm (6 ani). Pentru ședința foto, Kardashian a pozat alături de copii în fața brazilor acoperiți de zăpadă, în interiorul conacului său din Hidden Hills, evaluat la 60 de milioane de dolari.

Ea a purtat o rochie lungă, elegantă, dintr-un material metalic argintiu, care i-a pus în evidență silueta într-un mod sofisticat. Marginile rochiei, de la bust și talie până la tiv, au fost decorate cu un detaliu negru, lucios, care au adăugat un contrast interesant și un plus de textură ținutei.

Cei patru copii au respectat și o temă monocromatică pentru seară, purtând ținute complet negre. North a fost vedeta unei dintre fotografii, iar Kim a realizat mai multe cadre și cu cei trei copii mai mici.

Fondatoarea SKIMS s-a distrat alături de Chicago și Psalm, care au făcut câteva ipostaze jucăușe pentru cameră. În timpul petrecerii anuale de Crăciun – care s-a desfășurat, se pare, la casa lui Kendall Jenner – Kim Kardashian a avut un moment dulce cu Saint, în timp ce cei doi s-au îmbrățișat.

