Victoria Beckham, dezvăluiri emoționante despre lupta cu tulburările alimentare. „Te afectează cu adevărat”

10-10-2025 | 20:12
Victoria Beckham
Getty

La doi ani după succesul documentarului soțului ei, Victoria Beckham își spune propria poveste într-un nou serial. 

autor
Ioana Andreescu

În episoade, Victoria vorbește deschis despre tulburarea ei alimentară și despre modul în care aceasta a făcut-o „să devină bună la a minți”, potrivit BBC.

Seria ne poartă, de asemenea, prin cariera ei muzicală, viața de familie, luptele pentru a se reinventa și pregătirile pentru un show important la Săptămâna Modei de la Paris. Documentarul include și intervenții ale unor prieteni celebri, printre care Eva Longoria, dar și figuri marcante din lumea modei, precum Dame Anna Wintour și Donatella Versace.

Presiunea asupra imaginii și greutății

Victoria a atins un nivel amețitor de faimă alături de Spice Girls, așa că pare greu de crezut că, la școală, era „copilul acela nepopular” care nu se potrivea cu ceilalți.

„Eram cu siguranță o singuratică la școală”, spune ea, explicând că a fost ținta bullyingului.

Ea povestește că a început să fie criticată pentru aspectul și greutatea sa de la o vârstă fragedă.

Iar când s-a alăturat trupei Spice Girls în 1994, se confrunta frecvent cu titluri negative despre felul în care arăta. „Controlam [narațiunea] într-un mod incredibil de nesănătos. Când ai o tulburare alimentară, devii foarte bun la a minți”, a spus ea.

„Și nu am fost niciodată foarte sinceră în privința asta cu părinții mei. Nu am vorbit niciodată public despre asta. Te afectează cu adevărat atunci când ți se spune constant că nu ești suficient de bun. Și, bănuiesc, asta m-a urmărit toată viața.”

Victoria Beckham adaugă că sprijinul colegelor ei de trupă – Mel B, Mel C, Emma Bunton și Geri Halliwell – a ajutat-o să-și recapete încrederea. „M-au făcut să mă simt mai veselă, mai amuzantă, mai sigură pe mine. M-au făcut să cred că sunt suficientă așa cum sunt.”

Este un mesaj pe care îl transmite și fiicei sale, Harper, în vârstă de 14 ani.

„Îi spun lui Harper în fiecare zi: fii tu însăți”, afirmă ea.

Sursa: BBC

