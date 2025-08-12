Brooklyn Beckham și Nicola Peltz şi-au reînnoit jurămintele de căsătorie. El nu a invitat niciun membru al familiei lui. FOTO

12-08-2025 | 22:56
Brooklyn Beckham și Nicola Peltz
Instagram

Brooklyn Beckham, fiul cel mare al fostului internaţional englez David Beckham şi al fostei componente Spice Girls Victoria Beckham, pare să le fi provocat o mare durere părinților săi prin cel mai recent gest al său.

Mihaela Ivăncică

Tânărul și soția sa, Nicola Peltz, și-au surprins fanii publicând imagini de la fastuoasa lor ceremonie de reînnoire a jurămintelor — eveniment la care nu a fost invitat niciun membru al familiei Beckham, scrie Mirror.

Cuplul a postat pe Instagram, o serie de fotografii din ziua lor specială, însă în niciuna nu apare cineva din partea lui Brooklyn. Nicola a fost înconjurată de familie și prieteni apropiați și a purtat chiar rochia de mireasă a mamei sale, ca omagiu emoționant, în timp ce mama lui Brooklyn se afla departe, în Anglia.

Tatăl actriței, Nelson Peltz, a avut un rol important în cadrul ceremoniei, oficiind momentul în care cei doi și-au rostit din nou jurămintele, în fața unui grup restrâns și atent ales de apropiați din partea Nicolei.

Ce mesaj i-a trimis Victoria Beckham fostei colege din Spice Girls, Mel B
Ce mesaj i-a trimis Victoria Beckham fostei colege din Spice Girls, Mel B, după ce aceasta s-a căsătorit. FOTO

Brooklyn și Nicola au ales să își reînnoiască jurămintele la doar trei ani după nunta extravagantă, estimată la 3 milioane de dolari, organizată pe domeniul de pe malul mării al familiei Peltz din Florida. Potrivit unor surse, tensiunile dintre Brooklyn și părinții lui au început chiar în acea zi, pe fondul unor neînțelegeri legate de rochia de mireasă și de o melodie pe care Victoria ar fi „confiscat-o” pentru propriul moment.

Deși relațiile s-au răcit vizibil, David și Victoria au continuat să mențină aparențele unei legături solide cu fiul lor — distribuindu-i postările pe rețelele sociale și dând aprecieri frecvente, în ciuda faptului că nu mai comunică direct.

Totuși, lipsa oricărei reacții la cele mai recente imagini publicate de Brooklyn sugerează că ruptura ar fi ajuns într-un punct de cotitură, poate chiar cel mai tensionat de până acum.

Brooklyn și Nicola, nuntă de 3 milioane de dolari

Brooklyn și Nicola s-au căsătorit într-o ceremonie desfăşurată la Palm Beach. Printre invitaţi la eveniment s-au aflat Serena Williams, Eva Longoria sau Chef Gordon Ramsay. De asemenea, au mai fost prezenţi Tom Brady şi soţia sa Gisele Bundchen, dar şi Mel C, fosta colegă a Victoriei Beckham din trupa Spice Girls, Snoop Dog sau Marc Anthony.

Mireasa a purtat o rochie Valentino, creată de designerul Piepaoio Piccioi.

Cavalerii de onoare ai mirelui au fost fraţii săi Romeo şi Cruz, iar domnişoara de onoare a miresei a fost chiar bunica ei din partea mamei, Bunny.

David Beckham le-a făcut cadou de nuntă fiului său Brooklyn şi Nicolei Peltz un automobil Jaguar de epocă de 500.000 de lire sterline.

Cei doi formează un cuplu din 2019.

Sursa: Mirror

Etichete: victoria beckham, david beckham, Brooklyn Beckham

Dată publicare: 12-08-2025 22:37

GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
GALERIE FOTO Experții în pietre prețioase au dat verdictul! Cât valorează inelul cu care Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina
Victoria Beckham, ironii la adresa soțului său după ce s-a tuns singur. „Arată rău". FOTO&VIDEO
Stiri Mondene
Victoria Beckham, ironii la adresa soțului său după ce s-a tuns singur. „Arată rău”. FOTO&VIDEO

David Beckham a dat greș după ce a încercat să-și taie singur părul acasă recent, iar soția sa, Victoria, nu a ratat ocazia să râdă de el pe rețelele de socializare.

Ce mesaj i-a trimis Victoria Beckham fostei colege din Spice Girls, Mel B, după ce aceasta s-a căsătorit. FOTO
Stiri Mondene
Ce mesaj i-a trimis Victoria Beckham fostei colege din Spice Girls, Mel B, după ce aceasta s-a căsătorit. FOTO

Mel B s-a căsătorit la Londra cu partenerul său, Rory McPhee, într-o ceremonie elegantă, la care a fost prezentă doar una dintre fostele colege din Spice Girls, în timp ce celelalte i-au transmis mesaje emoționante de la distanță.

Victoria și David Beckham sărbătoresc 26 de ani de căsătorie. Ce declarații de dragoste și-au făcut unul altuia. FOTO
Stiri Mondene
Victoria și David Beckham sărbătoresc 26 de ani de căsnicie. Ce declarații de dragoste și-au făcut unul altuia. FOTO

Victoria și David Beckham sărbătoresc vineri cea de-a 26-a aniversare a căsătoriei lor. Cei doi soți au postat mai multe imagini pe rețelele sociale, însoțite de mesaje emoționante, scrie People.

Brooklyn Beckham și Nicola Peltz au sărbătorit cinci ani de logodnă, în ciuda tensiunilor familiale. „Orice s-ar întâmpla"
Stiri Mondene
Brooklyn Beckham și Nicola Peltz au sărbătorit cinci ani de logodnă, în ciuda tensiunilor familiale. „Orice s-ar întâmpla”

Brooklyn Beckham și Nicola Peltz au împlinit cinci ani de la logodnă și au marcat aniversarea acestei zile speciale prin mesaje emoționante pe rețelele sociale.

David Beckham, înnobilat de Regele Charles al III-lea. Fostul căpitan al Angliei devine cavaler la 50 de ani
Stiri externe
David Beckham, înnobilat de Regele Charles al III-lea. Fostul căpitan al Angliei devine cavaler la 50 de ani

David Beckham a primit titlul de cavaler în cadrul ceremoniei organizată la «King's Foundation» la Londra. Fostul fotbalist a devenit Sir, iar soţia sa, Victoria Beckham, creatoare de modă şi fostă membră Spice Girls, va purta numele Lady Beckham.

După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut
Stiri actuale
După discuțiile aprinse, proiectul de lege privind pensiile private a fost amânat de Coaliție. Când ar urma să fie dezbătut

Proiectul legii pensiilor din Pilonul II, la care contribuie aproape nouă milioane de români, a fost amânat pentru a fi dezbătut în sesiunea parlamentară din toamnă.

Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne"
Stiri Economice
Scumpiri record după ridicarea plafonului la curent, înainte de majorarea TVA. „Plătim facturile și mâncăm de ce rămâne”

Institutul Național de Statistică anunță scumpiri record. În iulie, inflația a urcat la 7,8%, după ce piața de electricitate s-a liberalizat, iar facturile au urcat cu peste 60 de procente, în medie.

Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii". Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic
Stiri Economice
Isărescu, despre noua lege a Pilonului II: Văd o tulburare - „ne-au luat banii”. Să ne liniştim puțin, nu se confiscă nimic

Autoritatea de Supraveghere Financiară trebuie să continue, chiar să amplifice, efortul de comunicare despre Pilonul II de pensii, inclusiv cu materiale scrise, consideră guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.

