Brooklyn Beckham și Nicola Peltz şi-au reînnoit jurămintele de căsătorie. El nu a invitat niciun membru al familiei lui. FOTO

Brooklyn Beckham, fiul cel mare al fostului internaţional englez David Beckham şi al fostei componente Spice Girls Victoria Beckham, pare să le fi provocat o mare durere părinților săi prin cel mai recent gest al său.

Tânărul și soția sa, Nicola Peltz, și-au surprins fanii publicând imagini de la fastuoasa lor ceremonie de reînnoire a jurămintelor — eveniment la care nu a fost invitat niciun membru al familiei Beckham, scrie Mirror.

Cuplul a postat pe Instagram, o serie de fotografii din ziua lor specială, însă în niciuna nu apare cineva din partea lui Brooklyn. Nicola a fost înconjurată de familie și prieteni apropiați și a purtat chiar rochia de mireasă a mamei sale, ca omagiu emoționant, în timp ce mama lui Brooklyn se afla departe, în Anglia.

Tatăl actriței, Nelson Peltz, a avut un rol important în cadrul ceremoniei, oficiind momentul în care cei doi și-au rostit din nou jurămintele, în fața unui grup restrâns și atent ales de apropiați din partea Nicolei.

Brooklyn și Nicola au ales să își reînnoiască jurămintele la doar trei ani după nunta extravagantă, estimată la 3 milioane de dolari, organizată pe domeniul de pe malul mării al familiei Peltz din Florida. Potrivit unor surse, tensiunile dintre Brooklyn și părinții lui au început chiar în acea zi, pe fondul unor neînțelegeri legate de rochia de mireasă și de o melodie pe care Victoria ar fi „confiscat-o” pentru propriul moment.

Deși relațiile s-au răcit vizibil, David și Victoria au continuat să mențină aparențele unei legături solide cu fiul lor — distribuindu-i postările pe rețelele sociale și dând aprecieri frecvente, în ciuda faptului că nu mai comunică direct.

Totuși, lipsa oricărei reacții la cele mai recente imagini publicate de Brooklyn sugerează că ruptura ar fi ajuns într-un punct de cotitură, poate chiar cel mai tensionat de până acum.

Brooklyn și Nicola, nuntă de 3 milioane de dolari

Brooklyn și Nicola s-au căsătorit într-o ceremonie desfăşurată la Palm Beach. Printre invitaţi la eveniment s-au aflat Serena Williams, Eva Longoria sau Chef Gordon Ramsay. De asemenea, au mai fost prezenţi Tom Brady şi soţia sa Gisele Bundchen, dar şi Mel C, fosta colegă a Victoriei Beckham din trupa Spice Girls, Snoop Dog sau Marc Anthony.

Mireasa a purtat o rochie Valentino, creată de designerul Piepaoio Piccioi.

Cavalerii de onoare ai mirelui au fost fraţii săi Romeo şi Cruz, iar domnişoara de onoare a miresei a fost chiar bunica ei din partea mamei, Bunny.

David Beckham le-a făcut cadou de nuntă fiului său Brooklyn şi Nicolei Peltz un automobil Jaguar de epocă de 500.000 de lire sterline.

Cei doi formează un cuplu din 2019.

