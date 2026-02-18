România va avea rolul de observator la marea întrunire de la Casa Albă. Reuniunea Consiliului de Pace se va desfășura pe 19 februarie 2026, la Washington, și va reuni atât state membre, cât și o serie de țări și instituții cu statut de observator.

Din partea Uniunii Europene participă comisarul european pentru Mediterana, Dubravka Šuica.

Printre statele prezente în calitate de observatori se mai numără Cehia (ministrul de externe Petr Macinka), Cipru (ministru de externe Constantino Combos), Croația (secretar de stat pentru comerț și dezvoltare), Finlanda (ambasador), Grecia (ministru adjunct de externe), Italia (viceprim-ministru, ministru al afacerilor externe Antonio Tajani), Polonia (șef Birou pentru Politică Internațională din cadrul Administrației Prezidențiale Marcin Przydacz), Slovacia, Țările de Jos (ambasador), Suedia (ambasador), Norvegia (reprezentat special pentru Orientul Mijlociu).

Din rândul statelor membre ale Consiliului pentru Pace participă lideri la cel mai înalt nivel. Ungaria este reprezentată de premierul Viktor Orbán, Albania de prim-ministrul Edi Rama, iar Kosovo de președinte.

De asemenea, la reuniune sunt prezenți lideri și oficiali din Arabia Saudită (ministru de Externe), Argentina (președinte), Armenia (prim-ministru), Azerbaidjan (președinte), Bahrain (ministru de Externe), Egipt (prim-ministru), El Salvador, Emiratele Arabe Unite, Iordania, Indonezia (președinte), Israel (ministru de externe), Kazahstan (președinte), Pakistan (prim-ministru), Qatar (emir), Kuweit, Mongolia, Maroc, Paraguay, Turcia (președinte), Uzbekistan (președinte), Vietnam, potrivit Administrației Prezidențiale.

Nicușor Dan: „E în interesul României să participăm în această calitate de observatori”

Evenimentul de la Washington reunește astfel reprezentanți din Europa, Orientul Mijlociu, Asia și America Latină, într-un format extins dedicat cooperării în domeniul păcii și stabilității internaționale.

Mai mult, Nicuşor Dan a declarat recent că e în interesul României să participăm în această calitate de observatori la Consiliul pentru Pace, care înseamnă să ai un cuvânt de spus acolo, să contribui în direcţia în care merge această organizaţie.

”În primul rând, Carta şi calitatea de membru şi asta e o discuţie care va mai dura pentru că această organizaţie are o cartă pe care au semnat-o deja statele care au devenit membre şi în această cartă sunt prevederi care sunt în contradiţie cu angajamente internaţionale pe care România şi le-a luat. De exemplu, membrii acestei organizaţii îşi propun împreună să dispună sancţiuni. Dar România are obligaţie faţă de Uniunea Europeană în ceea ce priveşte sancţiunile pe care le-ar putea dispune faţă de o ţară sau faţă de un operator economic. Şi atunci, evident că suntem oameni serioși, nu putem semna încălcându-ne o obligaţie pe care ne-am asumat-o deja”, a declarat preşedintele Nicuşor Dan, la RRA, despre participarea la Consiliul pentru Pace din SUA.

Şeful statului a arătat că ”sunt discuţii care sunt în curs şi care estimează să mai dureze”.

Potrivit preşedintelui Nicuşor Dan, pe de altă parte, acum are loc o primă întâlnire de lucru acestei organizaţii, Board of Peace.

”După ce am primit invitaţia de a participa la această şedinţă, la primă întâlnire, am solicitat alte tipuri de clarificări care vizează ce poate să facă la această întâlnire un stat care nu este membru, dar care este rezonant cu direcţia în care această organizaţie vrea să meargă şi, după câteva zile de discuţii cu partea americană, am stabilit ce înseamnă să fii observator la această reuniune şi, deci, credem că e în interesul României să participăm în această calitate de observatori”, a precizat preşedintele.

El a mai arătat că această calitate de observator înseamnă ”să ai un cuvânt de spus acolo, să contribui în direcţia în care merge această organizaţie”.

Nicuşor Dan a mai spus că ”deciziile acestui comitet nu sunt opozabile”.

”Pentru anumite decizii pe care membrii le iau, pot să spui că această decizie nu o susţinem, nu o punem în practică”, a subliniat preşedintele.

Nicuşor Dan a mai spus că la această primă întâlnire se va discuta exclusiv de Gaza.

”Chestiunile internaţionale sunt toate într-o mai strânsă sau mai largă legătură. Deci, noi suntem interesaţi de un context internaţional de pace în toate regiunile globului. Suntem foarte interesaţi de a ne menţine legătura privilegiată cu Statele Unite ale Americii, care este un pilon important de securitate pentru România. Şi participăm la această iniţiativă, iniţiată de Statele Unite, care îşi propune în momentul acesta să stabilizeze o zonă, Orientul Mijlociu, care este importantă în economia globală. Noi avem, pe de o parte, un acord de încetare a focului, pe de altă parte avem o rezoluţie a ONU, care dă cumva direcţii pentru cum se arate Gaza şi regiunea în perioada următoare. Mergem la o discuţie care să vadă care sunt paşii în teren următori, fie că vorbim de umanitar, fie că vorbim de forţele interioare de poliţie, fie că vorbim într-un context ulterior de forţe internaţionale de menţinere a păcii”, a mai spus preşedintele Nicuşor Dan.

Întrebat dacă în cursul acestei prezenţe în SUA va avea şi discuţii bilaterale, preşedintele a precizat că, pentru moment, nu este planificată o astfel de discuţie.

”E posibil să fie incidentală o discuţie de salon, aşadar. Pentru moment, o discuţie bilaterală, cu agendă, nu este planificată”, a spus Nicuşor Dan, potrivit News.ro.