Veste bună pentru România. Ce s-a întâmplat la doar o zi după ce Legea pensiilor magistraților a primit undă verde de la CCR

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că, imediat după ce Curtea Constituțională a dat undă verde adoptării Legii privind pensiile speciale ale magistraților, România a avut parte de primele efecte benefice ale acestei măsuri.

autor
Cristian Matei

Mai exact, obligaţiunile României pe 10 ani s-au ajustat cu aproximativ 10 puncte de bază într-o singură zi şi sunt cu circa 40 de puncte de bază sub nivelul de la începutul anului. Astfel, mai spune ministrul, ”dobânda la care se împrumută România a coborât”.

"Fiecare pas corect făcut înseamnă mai multă încredere din partea pieţelor şi costuri mai mici de finanţare pentru România. După decizia de ieri a CCR privind reforma pensiilor speciale - o reformă esenţială, cerută şi de UE pentru accesarea fondurilor din PNRR - obligaţiunile României pe 10 ani s-au ajustat cu aproximativ 10 puncte de bază într-o singură zi şi sunt cu circa 40 de puncte de bază sub nivelul de la începutul anului.

Dobânda la care se împrumută România a coborât spre aproximativ 6,4% pe an, cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani. Scăderea dobânzilor la credite va veni treptat, însă faptul că statul se împrumută mai ieftin este un prim pas necesar. Iar consecvenţa reformelor se va vedea direct şi în buget, prin cheltuieli mai mici cu dobânzile pe termen lung - adică mai mulţi bani pentru investiţii şi dezvoltare. România merită încrederea tuturor", a afirmat Alexandru Nazare, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Curtea Constituţională a României a respins, miercuri, sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie referitoare la noul proiect al Guvernului Bolojan privind reforma pensiilor magistraţilor şi a stabilit că actul normativ este constituţional.

Nicuşor Dan: Pensiile magistraţilor reprezintă o problemă care trenează. Îmi doresc o asumare din partea CCR

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare:

