Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein

Beach, Please! accelerează: lineup-ul va fi completat de două nume incredibile, iar prețurile cresc din 26 februarie

PARTENERIAT Beach, Please! intră într-o nouă etapă a ediției 2026. După anunțurile care au electrizat deja publicul, Playboi Carti, Future și Don Toliver, festivalul se pregătește să confirme încă doi headlineri de top internațional, care vor ridica miza

În același timp, organizatorii anunță că, începând cu 26 februarie, prețul biletelor va crește. Așa cum publicul Beach, Please! știe deja, sistemul de ticketing funcționează progresiv, în etape, iar fiecare nou anunț major aduce o ajustare de preț.

În acest moment, prețurile pornesc de la 165 EUR pentru un GA (General Access) - 5 Day Pass, însă acestea vor crește constant pe măsură ce lineup-ul se completează.

Un lineup care a declanșat un val de entuziasm în toată lumea

Mixul actual de artiști - unii dintre cei mai influenți trapperi, rapperi și creatori de trend din cultura urbană globală - a avut deja un impact major în vânzări. Beach, Please! înregistrează o creștere de peste 25% a vânzărilor față de aceeași perioadă a anului trecut, iar peste 15% dintre cumpărători sunt din afara României.

Organizatorii estimează că numărul participanților străini se va dubla față de ediția precedentă, în special datorită prezenței lui Playboi Carti, artist care are putine aparitii programate în această zonă a Europei, pana la festivalul Beach, Please. Pentru mulți fani, Beach, Please! devine una dintre puținele oportunități de a-l vedea live în 2026.


De la festival regional la reper internațional

Momentul de cotitură a fost anul 2024, când prezența lui Travis Scott a pus Beach, Please! pe harta marilor festivaluri internaționale. Participarea superstarului american a atras atenția fanilor din întreaga Europă, iar de atunci numărul participanților a crescut exponențial, ediție după ediție.

Din acel moment, Beach, Please! nu a mai fost perceput doar ca un festival din România, ci ca un reper în circuitul global al marilor evenimente urbane. Presa internațională urmărește constant anunțurile și evoluția festivalului, iar interesul publicului din afara țării este în creștere.

Astăzi, prin numărul de participanți, Beach, Please! este deja cel mai mare festival de muzică din Europa.

Urmează o nouă etapă pentru Beach, Please! 2026

Cu doi headlineri încă neanunțați și un ritm accelerat al vânzărilor, cea de-a cincea ediție se conturează drept cea mai ambițioasă de până acum. Organizatorii promit că următoarele confirmări vor consolida și mai mult poziția Beach, Please! ca unul dintre cele mai puternice festivaluri de muzică urbană din lume.

Pentru fani, mesajul este clar: momentul optim de achiziție este înainte de 26 februarie, înainte ca următoarea etapă de preț să intre în vigoare.

Cu un bilet la Beach, Please! nu vezi doar artiștii preferați. Participi la un fenomen care a depășit granițele României.

Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
Stiri externe
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein

Fostul prinț al Marii Britanii, Andrew, a fost arestat sub suspiciunea de abatere în exercitarea unei funcții publice, potrivit unui anunț difuzat de BBC News.

