A murit Robert Duvall. Starul din „Nașul" avea 95 de ani. Cele mai importante roluri ale actorului premiat cu Oscar

Robert Duvall, actorul câștigător al premiului Oscar și cunoscut mai ales pentru rolurile din „Nașul” și „Apocalypse Now”, a murit la 95 de ani, a anunțat luni, soția sa.

autor
Lorena Mihăilă

Duvall a murit la domiciliul său din Middleburg, Virginia, duminică, potrivit unui comunicat transmis în numele soției sale, Luciana.

Nu va avea loc nicio ceremonie oficială, se adaugă în comunicat. În schimb, „familia îi încurajează pe cei care doresc să-i onoreze memoria să o facă într-un mod care să reflecte viața pe care a trăit-o, vizionând un film bun, povestind o poveste frumoasă la masă cu prietenii sau făcând o plimbare cu mașina la țară pentru a aprecia frumusețea lumii”, scrie CNN.

Duvall, cunoscut pentru rolul de avocat din filmul „The Godfather” regizat de Francis Ford Coppola, a câștigat prima dintre cele șapte nominalizări la Premiile Oscar pentru acest film din 1972.

O varietate de roluri

Născut în San Diego, California – tatăl său fiind ofițer naval de carieră – Duvall a jucat o varietate largă de roluri, de la cowboy la militari.

A urmat Principia College în Illinois și a servit în armată în timpul Războiului din Coreea, înainte de a se muta la New York, unde a studiat actorie sub îndrumarea celebrului Sanford Meisner. În acea perioadă, a împărțit un apartament cu Dustin Hoffman și a petrecut timp cu Gene Hackman, un alt tânăr actor care avea să aibă un succes remarcabil.

Duvall a apărut într-o serie de piese de teatru înainte de a fi distribuit în versiunea cinematografică a filmului „To Kill a Mockingbird”, în rolul mic dar esențial al lui Arthur „Boo” Radley în 1962.

O serie de roluri cinematografice au urmat, printre care cel al răufăcătorului alături de John Wayne în singura sa performanță care i-a adus Oscarul, „True Grit”; rolul maiorului Frank Burns în filmul lui Robert Altman „MAS*H”; și rolul principal în debutul regizoral SF distopic din 1971 al lui George Lucas, „THX 1138”.

Acesta a fost lansat cu un an înainte de „The Godfather”, iar rolul său de avocat al familiei Corleone, Tom Hagen, l-a propulsat pe Duvall într-o nouă categorie. Actorul a lucrat constant după aceea, jucând rolul unui executiv de rețea în satira „Network” și migrarea spre televiziune în miniseria de succes „Lonesome Dove”.

A câștigat Oscar

Duvall a câștigat un Oscar pentru rol principal pentru interpretarea unui cântăreț country în filmul din 1983 „Tender Mercies”, în care și-a cântat singur partiturile.

De asemenea, a obținut nominalizări pentru rolul unui marinar aflat în conflict cu familia sa în „The Great Santini” și pentru locotenent-colonelul Kilgore în epopeea despre Războiul din Vietnam „Apocalypse Now”, care l-a reunit cu Coppola și în care a rostit celebra replică: „I love the smell of napalm in the morning.”

Roluri în alte westernuri au făcut, de asemenea, parte din repertoriul său, cum ar fi „Open Range” alături de Kevin Costner, și rolul său câștigător de Emmy în miniseria „Broken Trail”.

Duvall a devenit, de asemenea, regizor, scenarist și co-actor în filmul din 1997 „The Apostle”, despre un predicator tulburat, și mai târziu a regizat filmele „Assassination Tango” și „Wild Horses”. A fost din nou nominalizat la Oscar pentru „The Apostle”.

A rămas activ bineînțeles și în anii 2010, primind o altă nominalizare la Oscar la 84 de ani pentru „The Judge” în 2014 și apărând în filme precum „Jack Reacher” și „Widows”.

Sursa: CNN

