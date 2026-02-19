Corespondent Știrile PRO TV: „Femeia are 31 de ani și miercuri a plecat de acasă împreună cu fetița, puțin după ora șapte dimineața de la domiciliul din satul Mintiu Gherlii.

Mama femeii, din aceeași localitate, s-a îngrijorat când a văzut că nu revine acasă și nici nu mai răspunde la telefon.

Aceasta a cerut sprijinul polițiștilor, mai ales că se teme să nu fi pățit ceva rău. Tot aceasta le-a spus agenților că fiica ei ar fi într-o relație și că, în ultima perioadă, nu se înțelegea foarte bine cu acesta.

Femeia are aproximativ 1,55 m înălțime, greutate 50 kg, păr lung șaten, ochi negri.

La momentul plecării, aceasta era îmbrăcată cu o geacă neagră cu blăniță albă pe umeri, fustă în nuanța negru și încălțăminte tip cizmă, de culoare cafenie.

Persoanele care pot furniza orice informații despre aceasta sunt rugate să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze gratuit numărul unic de urgență 112.”