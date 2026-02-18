Curtea Constituțională a României s-a pronunțat în favoarea legislației care mărește vârsta de pensionare și limitează pensiile magistraților, care sunt de câteva ori mai mari decât media din țara de la Marea Neagră, arată Bloomberg.

„Reforma pensiilor speciale este un pas esențial pentru corectarea inechităților care au afectat încrederea oamenilor în stat”, a declarat Bolojan miercuri, după luni de întârzieri și contestări din partea magistraților.

Prim-ministrul român a susținut că măsurile vor spori respectul publicului față de sistemul judiciar, ca răspuns la argumentele magistraților că acestea ar putea submina independența lor.

Decizia curții îl întărește și pe Bolojan din punct de vedere politic, arată sursa citată. Atât aliații coaliției premierului, cât și opoziția au contestat hotărârea acestuia de a promova măsuri de austeritate în încercarea de a reduce ceea ce a devenit cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană.

Reforma pensiilor era o obligație prevăzută în programul de redresare și reziliență al României, care permitea țării să acceseze o parte din fondurile UE. Implementarea acesteia ar putea, de asemenea, să consolideze eforturile lui Bolojan de a avansa cu reforme mai ample în sectorul public, care au fost blocate din cauza luptelor interne din cadrul coaliției de guvernare cu patru partide din România.

Bolojan a semnalat că sunt prevăzute și alte reforme, declarând miercuri că va propune în martie o altă lege pentru „corectarea inegalităților sociale”. El nu a furnizat detalii suplimentare.

Investitorii percep, de asemenea, hotărârea instanței supreme ca un semn pozitiv pentru capacitatea guvernului de a implementa reformele amânate de mult timp. Leul s-a apreciat cu 0,1% față de euro, în timp ce randamentul obligațiunilor interne românești pe 10 ani a scăzut cu șase puncte de bază, atingând cel mai scăzut nivel din ultimii doi ani.

Dobânda la împrumuturile pe 10 ani a scăzut cu 6 puncte de bază și a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii doi ani, aproximativ 6,4% pe an.