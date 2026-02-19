Analizele sale au ieșit în limite normale, iar în afară de acel episod nu are probleme de memorie. Nu își aduce aminte episodul, dar în rest are toată memoria.

Adolescenta este internată pe secția de pediatrie. Dacă starea ei se menține bună, va fi externată, au menționat surse pentru Știrile PRO TV.

Fata a fost adusă intubată şi a fost internată în ATI la Spitalul „Grigore Alexandrescu”. Medicii au vorbit de suspiciunea de electrocutare, precizând că „nu s-a găsit nicio marcă de intrare a curentului electric pe piele”.

Poliţia Capitalei a anunţat miercuri seară că fata a fost găsită în jurul orei 18:00.

„Astăzi, 18 februarie 2026, în jurul orei 18.00, poliţiştii Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 21 Poliţie au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că o persoană s-ar afla căzută pe o stradă din Sectorul 6, posibil electrocutată. Poliţiştii s-au deplasat de îndată la faţa locului, unde au identificat o minoră, în vârstă de 16 ani, care se afla în stare de inconştienţă, prezentând semne vitale”, a transmis Poliţia.