Totuși, având în vedere recesiunea tehnică, „mergem pe o gheață destul de subțire", a mai spus Mugur Isărescu. Salvarea ar putea veni odată cu fondurile europene.

După scumpirile cu care ne-am confruntat după creșterea TVA și a altor taxe, anul acesta inflația pare să se potolească.

Corespondent PROTV: „Pentru moment, până la jumătatea anului 2026, BNR prognozează încă o ușoară creștere a inflației. Este vorba despre perioada de după liberalizarea pieței gazului. Banca Națională nu a inclus în prognoză proiectul publicat recent de Ministerul Energiei, de plafonare a prețului gazului. Dacă acesta se va adopta și facturile nu vor crește, este posibil să vedem o scădere mai rapidă a inflației. Oricum, potrivit BNR, inflația scade brusc în vară, ceea ce înseamnă că scumpirile vor fi mult mai mici decât acum. Inflația ar urma astfel să coboare la 3,9% la finalul anului, și sub 3% anul viitor, adică aproape de ținta Băncii Naționale.”

Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale: „Urmează, hai să folosesc și eu un cuvânt care am văzut că place, dar îl folosesc în sens pozitiv, urmează o prăbușire a inflației, duce pur și simplu în câteva luni spre 3%, de la 9%. ”

Asta înseamnă efecte pozitive pentru cei care au credite. Scăderea inflației va duce la scăderea dobânzii de politică monetară, deci la rate mai mici.

Adrian Codîrlașu, președinte CFA Romania: „Atât pentru Guvern, cât și pentru companii și populație, la împrumuturile în lei pe care le au. Însă cum se practică IRCC-ul, populația va beneficia undeva la începutul anul viitor de rate reduse, pe când companiile și statul va beneficia imediat.”

Pe de altă parte, consumul a tot scăzut, iar asta nu face bine economiei. Prudenți ori chiar speriați sau cu mai puțini bani în buzunar, românii au rărit ieșirile în oraș și au redus cheltuielile pentru vacanțe și haine.

Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale: „Ar putea să ducă la o recesiune adevărată pentru întreg anul, dacă nu este compensată de investițiile publice. Nu este o situație ușoară, e o situație fragilă, mergem pe o gheață destul de subțire, dar sperăm să reușim. Noi încercăm să fim mai temperați aici la BNR, să mai calmăm din mesajele acestea ușor alarmiste.”

România ar putea primi anul acesta peste 20 de miliarde de euro din fonduri europene, dacă va finaliza reformele asumate. Ar ajuta şi la scăderea deficitului, dar și a datoriei publice. Abia peste vreo 5 ani am putea discuta însă de o eventuală trecere la moneda euro, a mai spus Mugur Isărescu.



