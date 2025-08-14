Unica fiică a Reginei Elisabeta, Prințesa Anne, împlinește 75 de ani. Detalii neștiute despre viața sa. GALERIE FOTO

14-08-2025 | 22:01
Unica fiică a Reginei Elisabeta, Prințesa Anne, împlinește 75 de ani.
Prințesa Anne, fiica Reginei Elisabeta a II-a, este una dintre cele mai respectate membre ale Familiei Regale Britanice. De-a lungul vieții, s-a remarcat prin discreție, muncă susținută și implicare în numeroase cauze caritabile.

Ioana Andreescu

Cunoscuta pentru stilul său direct și pentru dedicarea față de îndatoririle regale, ea rămâne o prezență constantă și activă în viața publică a Regatului Unit.

Familia Regală a Marii Britanii a împărtășit o serie de curiozități despre Prințesa Anne, cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani. Prințesa își va sărbători ziua de naștere vineri, iar pentru a marca acest moment, familia sa a dezvăluit detalii interesante pe care publicul britanic poate nu le știa până acum.

„Știați? Ediția Prințesa Regală”, a fost mesajul din descrierea postării de pe Instagram, la care s-a adăugat: „Glisați pentru curiozități despre Alteța Sa Regală, în timp ce îi sărbătorim cea de-a 75-a aniversare în această săptămână”.

Primul detaliu prezentat în postare se referea la nașterea sa: „Alteța Sa Regală s-a născut cu numele de Prințesa Anne Elizabeth Alice Louise la Clarence House, pe 15 august 1950, de Ziua Victoriei asupra Japoniei (VJ Day), la ora 11:50.” Această informație a fost însoțită de o fotografie alb-negru cu regretata Regină Elisabeta, ținând-o în brațe pe Prințesa Anne nou-născută.

Al doilea fapt menționat a fost: „Prințesa Anne s-a alăturat Companiei 1 Buckingham Palace a cercetașelor și ghizilor în 1959. Acest grup fusese creat inițial în 1937 pentru mama sa, pe atunci Prințesa Elisabeta, și a fost reînființat pentru Prințesa Anne.”

Un alt detaliu a scos la iveală a fost implicarea Prințesei în acțiuni caritabile, precizând că sprijină peste 399 de organizații caritabile, asociații și regimente militare din Marea Britanie și din străinătate.

Postarea a menționat și performanțele sale sportive: „Prințesa Anne a fost primul membru al Familiei Regale Britanice care a participat la Jocurile Olimpice, când a concurat ca membră a echipei ecvestre britanice la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976.”

Într-o altă imagine, Prințesa Anne apare implicată în acțiuni caritabile, cu mențiunea: „Prințesa Regală a fost nominalizată la Premiul Nobel pentru Pace în 1990 de către președintele Zambiei, Kenneth Kaunda. A fost nominalizată pentru activitatea sa ca președinte al organizației Save the Children, de-a lungul a două decenii.”

Sursa: Daily Mail

