Tudor Chirilă, diseară, la Vocea României: „Două strofe să-i cânt lui Brenciu, să-i rup inima. Eu pentru Horia am respect”

În această seară, de la 20:30, urmărim ultima ediție a battle-urilor, din acest sezon Vocea României și aflăm ce concurenți sunt cu un pas mai aproape de marele trofeu.

„Dacă e vineri, e Vocea României! Iată-ne în ultima sesiune a confruntărilor!

Antrenorii așteaptă să fie inspirați și impresionați pentru a lua cele mai bune decizii. La finalul serii, fiecare echipă va număra 9 concurenți – 7 aleși din dueluri și doi furați din alte echipe”, va spune Pavel Bartoș.

Cei care vor urca pe scenă trebuie să performeze într-un duet excepțional, însă, să nu uite că, la final doar unul merge mai departe:

„Practic, începem foarte armonios, foarte chill, duet și se transformă într-un duel spre final. O să fie exploziv. Are respectul meu total ca partener, dar am încredere foarte mare în mine. Eu am venit pentru Vocea României și vreau să fiu Vocea României!”;

„Nu cred că ne așteptam să ajungem chiar atât de departe și să ne obișnuim cu asta, acum chiar putem spune că ne place și suntem pregătiți. Nu ne așteptam chiar la așa alegere, dar sună foarte fain”, vor spune concurenții.

Intrigile antrenorilor nu vor ezita să apară, iar în urma unei dezbateri între Tudor și Horia, cei doi antrenori vor ajunge să cânte împreună:

„Două strofe să-i cânt lui Brenciu, să-i rup inima. Eu pentru Horia am respect. Sunt momente în care mi-e simpatic, în care mi-e drag, dar în același timp mă gândesc dacă lui nu-i e greu cu el însuși. Nu știu, eu cred că el crede despre mine că nu-l apreciez și nu e adevărat”, va spune Chirilă.

Nu ratați, de la 20:30, o nouă seară memorabilă, marca Vocea României.

Emisiunea poate fi urmărită și în avans, pe VOYO.

