Tudor Chirilă, diseară, la Vocea României: „Două strofe să-i cânt lui Brenciu, să-i rup inima. Eu pentru Horia am respect”

Stiri Mondene
21-11-2025 | 13:50
Vocea României
Pro Tv

În această seară, de la 20:30, urmărim ultima ediție a battle-urilor, din acest sezon Vocea României și aflăm ce concurenți sunt cu un pas mai aproape de marele trofeu.

autor
Știrile PRO TV

„Dacă e vineri, e Vocea României! Iată-ne în ultima sesiune a confruntărilor!

Antrenorii așteaptă să fie inspirați și impresionați pentru a lua cele mai bune decizii. La finalul serii, fiecare echipă va număra 9 concurenți – 7 aleși din dueluri și doi furați din alte echipe”, va spune Pavel Bartoș.

Vocea României

Cei care vor urca pe scenă trebuie să performeze într-un duet excepțional, însă, să nu uite că, la final doar unul merge mai departe:

Citește și
vocea
Vocea României, lider absolut de audiență vineri seară. Peste 1.1 milioane de telespectatori au urmărit etapa Confruntărilor

„Practic, începem foarte armonios, foarte chill, duet și se transformă într-un duel spre final. O să fie exploziv. Are respectul meu total ca partener, dar am încredere foarte mare în mine. Eu am venit pentru Vocea României și vreau să fiu Vocea României!”;

„Nu cred că ne așteptam să ajungem chiar atât de departe și să ne obișnuim cu asta, acum chiar putem spune că ne place și suntem pregătiți. Nu ne așteptam chiar la așa alegere, dar sună foarte fain”, vor spune concurenții.

Intrigile antrenorilor nu vor ezita să apară, iar în urma unei dezbateri între Tudor și Horia, cei doi antrenori vor ajunge să cânte împreună:

„Două strofe să-i cânt lui Brenciu, să-i rup inima. Eu pentru Horia am respect. Sunt momente în care mi-e simpatic, în care mi-e drag, dar în același timp mă gândesc dacă lui nu-i e greu cu el însuși. Nu știu, eu cred că el crede despre mine că nu-l apreciez și nu e adevărat”, va spune Chirilă.

Nu ratați, de la 20:30, o nouă seară memorabilă, marca Vocea României.

Emisiunea poate fi urmărită și în avans, pe VOYO.

Mercenarul Horaţiu Potra, fiul și nepotul său, arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia poate fi atacată

Sursa: Pro TV

Etichete: Vocea României, Tudor Chirilă, horia brenciu,

Dată publicare: 21-11-2025 13:50

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT | Doliu în fotbalul românesc! O legendă s-a stins din viață la 68 de ani: ”Stelele care cad, nu pier”
NEWS ALERT | Doliu în fotbalul românesc! O legendă s-a stins din viață la 68 de ani: ”Stelele care cad, nu pier”
Citește și...
Vocea României a răsunat, din nou, în casele telespectatorilor! Emisiunea a fost lider incontestabil de audiență
Film / TV
Vocea României a răsunat, din nou, în casele telespectatorilor! Emisiunea a fost lider incontestabil de audiență

A fost o ediție plină de energie și emoții, aseară, la Vocea României! Zece duete au adus pe scenă momente memorabile, iar antrenorii au fost nevoiți să ia decizii dificile.

Vocea României, lider absolut de audiență vineri seară. Peste 1.1 milioane de telespectatori au urmărit etapa Confruntărilor
Stiri Mondene
Vocea României, lider absolut de audiență vineri seară. Peste 1.1 milioane de telespectatori au urmărit etapa Confruntărilor

Vineri, scena de la Vocea României s-a transformat într-un adevărat spectacol. 9 duete au performat pe scenă, iar 12 concurenți merg mai departe în competiția vocilor și sunt cu un pas mai aproape de trofeu și marele premiu.

Vocea României, lider de audiență vineri seară. Peste 1,3 milioane de telespectatori au urmărit emisiunea
Stiri Mondene
Vocea României, lider de audiență vineri seară. Peste 1,3 milioane de telespectatori au urmărit emisiunea

Serile de Vocea României aduc, de fiecare dată, povești puternice, emoții autentice și momente care rămân în memoria publicului.

Emoții puternice, alegeri dificile și concurenți care uimesc până la lacrimi, vineri, la Vocea României
Stiri Mondene
Emoții puternice, alegeri dificile și concurenți care uimesc până la lacrimi, vineri, la Vocea României

Diseară, de la 20:30, scena de la Vocea României se va transforma din nou într-un spectacol al emoțiilor și al vocilor puternice.

Recomandări
Nicușor Dan spune că românii vor afla ”în cel mai scurt timp posibil” ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2024
Stiri Politice
Nicușor Dan spune că românii vor afla ”în cel mai scurt timp posibil” ce s-a întâmplat la alegerile prezidențiale din 2024

Președintele Nicușor Dan afirmă că a felicitat ministerele Justiției și cel de Interne pentru aducerea în țară a mercenarului Horațiu Potra, pentru confirmarea mandatului de arestare emis în lipsă pe numele lui, încă din februarie.

Mercenarul Horaţiu Potra, fiul și nepotul său, arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia poate fi atacată
Stiri Justitie
Mercenarul Horaţiu Potra, fiul și nepotul său, arestați preventiv pentru 30 de zile. Decizia poate fi atacată

Mercenarul Horaţiu Potra, adus în ţară din Dubai în cursul zilei de joi, a fost dus, vineri, la sediul Curţi de Apel Bucureşti în cadrul procedurilor judiciare. Ulterior, a fost reținut pentru 30 de zile.

Camion cu arme oprit în Vama Albiţa. Un moldovean, acuzat că e membru într-un grup infracțional și face contrabandă în Israel
Stiri actuale
Camion cu arme oprit în Vama Albiţa. Un moldovean, acuzat că e membru într-un grup infracțional și face contrabandă în Israel

Un moldovean care a condus un camion cu arme a fost oprit în Vama Albiţa. El este acuzat că aderat la o grupare specializată în contrabandă cu arme şi muniţii cu destinaţia Israel.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
21 Noiembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 21 Noiembrie 2025

03:32:19

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 20 Noiembrie 2025

01:30:19

Alt Text!
ePlan
Ediția 5

22:33

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28