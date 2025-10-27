(P) Cum organizezi o petrecere de Halloween de neuitat

Advertoriale
27-10-2025 | 11:44
advert

Halloweenul nu este doar o sărbătoare pentru copii. A devenit o ocazie excelentă distracţie şi socializare, indiferent de vârstă.

autor
Stirileprotv

Fie că vrei să organizezi o petrecere cu prietenii sau un eveniment corporate pentru echipa ta, o planificare adecvată şi multă imaginaţie pot transforma petrecerea de Halloween într-o experienţă extraordinară.

1. Tematica şi crearea atmosferei potrivite

Orice petrecere reuşită are o tematică clară. Halloweenul oferă multiple opţiuni. Poţi alege elemente clasice precum vrăjitoare, fantome, scheleţi şi bostani. Pentru o tematică elegantă poţi folosi decor gotic şi vampiri.

O petrecere corporate amuzantă va avea concurs de costume, photo corner tematic şi candy bar. Dacă organizezi o petrecere de Halloween pentru familii, alege un decor vesel, lumini calde şi jocuri pentru copii. Alege un concept de eveniment care se potriveşte locaţiei, bugetului şi invitaţilor.

Citește și
p
(P) Botez în aer liber la WOW Hambar: rafinament și emoție în fiecare detaliu

2. Creează decorul – magia este în detalii

Decoraţiunile sunt sufletul oricărei petreceri de Halloween. Poţi folosi dovleci, lumânări, pânze de păianjen, baloane negre şi portocali, scheleţi, ghirlande de Haloween şi lumini difuze.

Pentru un efect spectaculos, adaugă lumini LED roşii sau mov, care vor creea atmosferă misterioasă, un photo corner cu fundal tematic şi accesorii haioase, o zonă centrală precum o masa cu dovleci şi flori de toamnă.

Dacă organizezi un eveniment corporate, poți apela la o echipă de profesionişti, precum We Do Wow Events, care oferă decoruri tematice, planificare și coordonare completă pentru petreceri corporate de Halloween.

3. Alege meniul potrivit

Un Halloween reușit include și „gustări de groază”, dar delicioase! Alege gustări uşoare şi tematice: prăjituri în formă de fantomă, brioşe cu dovleac, cocktailuri în culoarea roşu şi platouri colorate.

Pentru evenimente mari, alege o firmă de catering care poate crea preparatele inspirate de tematica aleasă.

4. Muzica și activitățile

Atmosfera nu ar putea să fie completă fără un playlist bine ales: melodii tematice şi muzică pentru distracţie şi dans. Organizează şi câteva activităţi interactive precum un concurs de costume unde să premiezi cel mai creativ, cel mai amuzant şi cel mai înfricoşător costum. Creează un colt de make up horror şi organizează o tombolă cu premii simbolice.

Pentru petrecerile corporate, poţi integra activităţi de tip team-building – puzzle-uri, vânători de comori sau jocuri de rol inspirate din filme de groază.

5. Nu uita de invitații și de detaliile finale

Trimite invitaţiile cu cel puţin o săptămână inainte şi menţionează tematica şi codul vestimentar. Poţi folosi invitaţii digitale personalizate sau invitaţii printate cu un design care să respecte tematica de Halloween.

Asigură-te că decorul este pregătit din timp, ai ales lista de melodii, zona de mâncare şi băuturi este bine organizată, iar dacă petrecerea este in aer liber, asigură-te că ai un plan de rezervă in caz de vreme nefavorabilă.

Organizarea unei petreceri de Halloween nu trebuie să fie deloc complicată, ci doar creativă. Fiecare detaliu contează – de la decoraţiuni şi costume, până la muzică şi atmosferă. Dacă vrei o experienţă fără stres, memorabilă şi bine coordonată, alege să colaborezi cu profesionişti ca We Do Wow Events, care transformă orice idee într-un eveniment spectaculos, plin de distracţie.

În cele din urmă, o petrecere de Halloween nu este despre frică…este despre distracţie.

Sursa:

Etichete: advertorial,

Dată publicare: 27-10-2025 11:44

Articol recomandat de sport.ro
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”
Wanda Nara a pus ochii pe un fotbalist cu 13 ani mai tânăr: ”Scrie-mi dacă vrei”

Acest articol este un material publicitar al cărui conținut a fost realizat în mod independent de o terță parte, fără răspunderea editorială şi sub supravegherea PRO TV S.R.L.

Citește și...
(P) Botez în aer liber la WOW Hambar: rafinament și emoție în fiecare detaliu
Advertoriale
(P) Botez în aer liber la WOW Hambar: rafinament și emoție în fiecare detaliu

Un botez în aer liber este un mod minunat de a sărbători venirea pe lume a unui bebeluş – într-un cadru natural, plin de lumină, culori şi emoţii.

(P) În 2025, McDonald’s a creat peste 100 de locuri de muncă pentru tinerii care vor să înceapă o carieră în management
Advertoriale
(P) În 2025, McDonald’s a creat peste 100 de locuri de muncă pentru tinerii care vor să înceapă o carieră în management

McDonald’s continuă să investească în tineri prin programul YoungLead, dedicat studenților și masteranzilor care vor să facă primii pași spre o carieră în management în restaurante.

(P) Acid salicilic pentru acnee: utilizare corectă și incorectă
Advertoriale
(P) Acid salicilic pentru acnee: utilizare corectă și incorectă

Acidul salicilic este unul dintre cele mai recomandate ingrediente de către dermatologi pentru îngrijirea acneei. Este blând cu pielea, dar totodată eficient împotriva punctelor negre și inflamațiilor, în special atunci când tenul produce exces de sebum.

Recomandări
A început, neoficial, lupta electorală pentru Primăria Capitalei. Unii candidați anunță că au început să meargă cu tramvaiul
Stiri Politice
A început, neoficial, lupta electorală pentru Primăria Capitalei. Unii candidați anunță că au început să meargă cu tramvaiul

În București a început, neoficial, lupta electorală între principalele partide parlamentare din România pentru funcția de primar general, care este considerată un ”vehicul” pentru cea mai înaltă funcție în stat, cea de la Palatul Cotroceni.

Premierul Bolojan a numit 3 companii de stat unde șefii și-au mărit indemnizațiile cu 50%: „Efectiv îi sfidează pe oameni”
Stiri Politice
Premierul Bolojan a numit 3 companii de stat unde șefii și-au mărit indemnizațiile cu 50%: „Efectiv îi sfidează pe oameni”

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că indemnizațiile unor directori din sectorul transporturilor au crescut cu 40-50%, menționând în mod concret Aeroporturile Mihail Kogălniceanu și Otopeni, precum și Romatsa.

 

Liderul PNL Ciprian Ciucu a anunțat că va candida la Primăria Capitalei: ”Sloganul meu va fi Bucureștiul pus la punct”
Stiri Politice
Liderul PNL Ciprian Ciucu a anunțat că va candida la Primăria Capitalei: ”Sloganul meu va fi Bucureștiul pus la punct”

Prim-vicepreşedintele PNL Ciprian Ciucu, primar al Sectorului 6, şi-a anunţat, luni, candidatura la Primăria Capitalei.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 27 Octombrie 2025

03:23:08

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Competențe cu turbulențe

43:59

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 21

43:20

Alt Text!
iBani
iBani - 26 Octombrie 2025

15:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28