Potrivit Hollywood Reporter, filmul urmărește ascensiunea lui Putin la statutul de actor global, cu ajutorul strategului politic Vadim Baranov (interpretat de Paul Dano, într-un rol inspirat de Vladislav Surkov, considerat pe scară largă „cardinalul gri” al politicii ruse).

Trailerul îl prezintă pe Baranov convingându-l pe Putin de abordarea sa cinică a geopoliticii, cu scopul de a „semăna haos” și de a „construi mitul că rușii controlează lumea modernă”.

Din distribuția filmului mai fac parte Alicia Vikander, Will Keen, Tom Sturridge și Jeffrey Wright.

The Wizard of the Kremlin a avut premiera la Festivalul de Film de la Veneția din 2025, unde a fost primit cu căldură.

În recenzia sa scrisă după debutul filmului la Veneția, criticul de la The Hollywood Reporter s-a arătat puțin mai rezervat în privința filmului.

„Filmul lui Assayas se derulează rapid, de la căderea URSS la sfârșitul anilor 1980 până la invazia din Crimeea din 2014, regizorul aplicând un stil fluid și fără pretenții în timp ce sare între birouri, hoteluri, vile, păduri și străzi din Moscova, Londra și alte capitale”, a scris el.

„Dar lucrurile tind să se complice ori de câte ori încetinește ritmul și încearcă să creeze un adevărat dramă sau personaje memorabile, moment în care The Wizard of the Kremlin pare greoi și didactic, de parcă actorii ar recita replici din manualul totalitarismului.”

În SUA, filmul se lansează în cinematografe pe 15 mai.