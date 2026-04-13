Un reprezentant al lui Spears a transmis, într-un mesaj adresat agenției Associated Press, că vedeta pop în vârstă de 44 de ani s-a internat voluntar în centrul respectiv.

Pe 5 martie, ofițerii de la California Highway Patrol (CHP) au primit o sesizare conform căreia un BMW circula cu viteză excesivă și în mod haotic pe autostrada U.S. 101 din comitatul Ventura, în apropierea graniței cu Los Angeles.

Spears, care locuiește în zonă, a fost supusă unei serii de teste de sobrietate și a fost arestată sub suspiciunea de conducere sub influența unei combinații de alcool și droguri, au precizat autoritățile.

Ea a fost dusă la o închisoare și eliberată câteva ore mai târziu.

Anchetatorii au predat cazul pe 23 martie Parchetului din Ventura, care intenționează să ia o decizie cu privire la acuzațiile aduse lui Spears înainte de termenul de judecată programat pentru 4 mai.

Un reprezentant al acesteia a calificat atunci comportamentul lui Spears drept „absolut de neiertat” și a afirmat că, în mod ideal, acesta ar trebui să fie „primul pas către o schimbare mult așteptată, care trebuie să aibă loc în viața lui Britney”.