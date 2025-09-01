Jude Law, pe covorul roșu de la Veneția. Actorul nu s-a temut să îl interpreteze pe Putin în "The Wizard of the Kremlin"

O tragi-comedie de familie a primit laude la proiecția de duminică seară, de la Veneția. Filmul „Father Mother Sister Brother”, cu Cate Blanchett în rol principal, a fost descris ca fiind „o bijuterie” și „un portret de familie fermecător”.

Pe de altă parte, la festival a ajuns și starul britanic Jude Law, care promovează mult așteptatul film „Magul de la Kremlin”, în care joacă rolul lui Vladimir Putin.

Ținute spectaculoase pe covorul roșu

Cate Blanchett a stârnit admirație pe covorul roșu, într-o ținută cu o fustă din pene. Le-a avut alături pe Charlotte Rampling și pe Vicky Krieps - actrițele cu care împarte afișul filmului „Father Mother Sister Brother”.

Pelicula proiectată în competiția oficială spune poveștile unor frați înstrăinați, care se reîntâlnesc în casele părinților.

Blanchett și regizorul filmului și-au amintit de ultima lor colaborare, din urmă cu mai bine de două decenii.

Cate Blanchett, actriță: „Ultima dată când am lucrat împreună, am fumat multe țigări. M-am bucurat că de data asta nu mai trebuie să fac acest lucru.”



Jim Jarmusch, director: „Acest film a necesitat multă delicatețe, multă concentrare. La prima vedere, pare că sunt niște oameni care discută într-o încăpere. Dar trebuie să fii atent la gesturi, la fiecare clipire, la felul cum e pronunțat fiecare cuvânt.”

La Veneția a ajuns și Jude Law. Actorul britanic joacă rolul lui Vladimir Putin în „Magul de la Kremlin”, ecranizarea cărții cu aceeași nume a lui Giuliano da EMpoli. Este o cronică a ascensiunii la putere a omului forte de la Kremlin, văzută prin ochii unuia dintre consilierii săi apropiaţi, personaj interpretat de Paul Dano.

Olivier Assayas, director: „Am făcut un film despre starea politicii mondiale și despre situația înspăimântătoare și periculoasă în care simțim că ne aflăm. Și am luat drept studiu de caz conducerea lui Vladimir Putin. Însă cred că ideile din film se aplică multor altor lideri autoritari.”

Jude Law despre interpretarea lui Putin

Law a declarat că nu i-a fost teamă să îl interpreteze pe Putin și că nu se teme de posibile „repercusiuni”.



Jude Law, actor: „M-am simțit în siguranță în mâinile lui Olivier (Assayas, regizorul peliculei), iar scenariul este o poveste care urma să fie spusă într-un mod inteligent, cu nuanțe. N-am căutat controversa de dragul controversei.”

Starul a povestit că, pentru a deprinde mimica lui Putin, a urmărit aproape obsedant clipuri video cu liderul Rusiei.

Jude Law, actor: „Am stabilit cu Olivier Assayas că filmul nu va realiza portretul lui Vladimir Putin și nu am vrut să mă ascund în spatele unei proteze pentru față. E uimitor ce poate să facă o perucă de bună calitate. Ce lucru bun mi-a adus acest rol? Am învățat să practic Judo.”

