Jude Law, pe covorul roșu de la Veneția. Actorul nu s-a temut să îl interpreteze pe Putin în "The Wizard of the Kremlin"

Stiri Mondene
01-09-2025 | 07:53
×
Codul embed a fost copiat

O tragi-comedie de familie a primit laude la proiecția de duminică seară, de la Veneția. Filmul „Father Mother Sister Brother”, cu Cate Blanchett în rol principal, a fost descris ca fiind „o bijuterie” și „un portret de familie fermecător”.

autor
Stirileprotv

Pe de altă parte, la festival a ajuns și starul britanic Jude Law, care promovează mult așteptatul film „Magul de la Kremlin”, în care joacă rolul lui Vladimir Putin.

Ținute spectaculoase pe covorul roșu

Cate Blanchett a stârnit admirație pe covorul roșu, într-o ținută cu o fustă din pene. Le-a avut alături pe Charlotte Rampling și pe Vicky Krieps - actrițele cu care împarte afișul filmului „Father Mother Sister Brother”.

Pelicula proiectată în competiția oficială spune poveștile unor frați înstrăinați, care se reîntâlnesc în casele părinților.

Blanchett și regizorul filmului și-au amintit de ultima lor colaborare, din urmă cu mai bine de două decenii.

Citește și
dinti de lapte, film
Filmul ”Dinți de lapte", scris şi regizat de Mihai Mincan, a intrat în concurs la Festivalul de Film de la Veneția

Cate Blanchett, actriță: Ultima dată când am lucrat împreună, am fumat multe țigări. M-am bucurat că de data asta nu mai trebuie să fac acest lucru.”

Jim Jarmusch, director: Acest film a necesitat multă delicatețe, multă concentrare. La prima vedere, pare că sunt niște oameni care discută într-o încăpere. Dar trebuie să fii atent la gesturi, la fiecare clipire, la felul cum e pronunțat fiecare cuvânt.”

La Veneția a ajuns și Jude Law. Actorul britanic joacă rolul lui Vladimir Putin în „Magul de la Kremlin”, ecranizarea cărții cu aceeași nume a lui Giuliano da EMpoli. Este o cronică a ascensiunii la putere a omului forte de la Kremlin, văzută prin ochii unuia dintre consilierii săi apropiaţi, personaj interpretat de Paul Dano.

Olivier Assayas, director:Am făcut un film despre starea politicii mondiale și despre situația înspăimântătoare și periculoasă în care simțim că ne aflăm. Și am luat drept studiu de caz conducerea lui Vladimir Putin. Însă cred că ideile din film se aplică multor altor lideri autoritari.”

Jude Law despre interpretarea lui Putin

Law a declarat că nu i-a fost teamă să îl interpreteze pe Putin și că nu se teme de posibile „repercusiuni”.

Jude Law, actor: „M-am simțit în siguranță în mâinile lui Olivier (Assayas, regizorul peliculei), iar scenariul este o poveste care urma să fie spusă într-un mod inteligent, cu nuanțe. N-am căutat controversa de dragul controversei.”

Starul a povestit că, pentru a deprinde mimica lui Putin, a urmărit aproape obsedant clipuri video cu liderul Rusiei.

Jude Law, actor:Am stabilit cu Olivier Assayas că filmul nu va realiza portretul lui Vladimir Putin și nu am vrut să mă ascund în spatele unei proteze pentru față. E uimitor ce poate să facă o perucă de bună calitate. Ce lucru bun mi-a adus acest rol? Am învățat să practic Judo.”

Ursula von der Leyen, vizită în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan la Constanţa

Sursa: Pro TV

Etichete: festivalul de film de la venetia,

Dată publicare: 01-09-2025 07:46

Articol recomandat de sport.ro
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
Citește și...
S-a ales primul favorit pentru trofeul Leul de Aur de la Veneția. „Frankenstein” a primit 13 minute de aplauze în picioare
Stiri Mondene
S-a ales primul favorit pentru trofeul Leul de Aur de la Veneția. „Frankenstein” a primit 13 minute de aplauze în picioare

La Festivalul de film de la Veneția s-a detașat un prim favorit. Este vorba despre filmul „Frankenstein” - un SF gotic, regizat de mexicanul laureat cu Oscar, Guillermo del Toro.

Filmul ”Dinți de lapte
Stiri Mondene
Filmul ”Dinți de lapte", scris şi regizat de Mihai Mincan, a intrat în concurs la Festivalul de Film de la Veneția

Julia Roberts a lansat la Veneția un thriller psihologic așteptat cu nerăbdare de cinefili. Pelicula „After the Hunt” povestea unui scandal sexual dintr-o universitate americană a stârnit discuții aprinse.

Cele mai bine îmbrăcate vedete de la Festivalul de Film de la Veneția. Ținutele cu care au strălucit pe covorul roșu. FOTO
Stiri Mondene
Cele mai bine îmbrăcate vedete de la Festivalul de Film de la Veneția. Ținutele cu care au strălucit pe covorul roșu. FOTO

Vedetele au strălucit pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția, purtând ținute spectaculoase, de la rochii elegante și sofisticate la outfituri îndrăznețe, impunându-se drept cele mai bine îmbrăcate personalități ale evenimentului.

Cate Blanchett și Tilda Swinton au strălucit pe covorul roșu la Festivalul de film de la Veneția. Mungiu este în juriu
Stiri Mondene
Cate Blanchett și Tilda Swinton au strălucit pe covorul roșu la Festivalul de film de la Veneția. Mungiu este în juriu

Festivalul de film de la Veneția s-a deschis miercuri seară cu premiera mondială a filmului „La Grazia”, semnat de celebrul Paolo Sorrentino.

Încă un premiu la festivalul de la Venetia pentru „Anul Nou care n-a fost”: Cel mai bun film din sectiunea „Orizzonti”
Stiri Diverse
Încă un premiu la festivalul de la Venetia pentru „Anul Nou care n-a fost”: Cel mai bun film din sectiunea „Orizzonti”

„Mostra de la Veneția” s-a dovedit extrem de norocoasă pentru filmul românesc „Anul Nou care n-a fost”, regizat și scris de Bogdan Mureșanu.  

Recomandări
Ursula von der Leyen, vizită în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan la Constanţa
Stiri Politice
Ursula von der Leyen, vizită în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni cu preşedintele Nicuşor Dan la Constanţa

Ursula von der Leyen face luni o vizită în România. Șefa Comisiei Europene se va întâlni în această după-amiază la Constanța cu președintele Nicușor Dan și cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Parlamentul se reunește pentru angajarea răspunderii Guvernului privind reformele. În ce condiții poate fi demis Executivul
Stiri Politice
Parlamentul se reunește pentru angajarea răspunderii Guvernului privind reformele. În ce condiții poate fi demis Executivul

Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc, luni, în şedinţe comune succesive, pentru angajarea răspunderii Guvernului, pe rând, pentru cinci proiecte adoptate de Cabinetul Bolojan care fac parte din Pachetul 2 de reformă.

Plan Roșu de intervenție activat în urma unei explozii urmate de incendiu, la o fabrică de lemn din Sebeș. 4 persoane rănite
Stiri actuale
Plan Roșu de intervenție activat în urma unei explozii urmate de incendiu, la o fabrică de lemn din Sebeș. 4 persoane rănite

Patru persoane au fost rănite în urma unui incendiu izbucnit luni la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeș, potrivit informațiilor preliminare furnizate de IGSU.

Top citite
1 dulceata de pepene rosu
Shutterstock
Stiri Diverse
Dulceață de pepene roșu – rețeta de vară cu gust nostalgic. Rețete tradiționale și variante moderne
2 alun arbore
Shutterstock
Stiri Diverse
Alunul – cum îl recunoști. Totul despre acest arbore
3 neti sandu
PRO TV
Horoscop cu Neti Sandu
Horoscop 1 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care astăzi își va găsi sufletul pereche
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 31 August 2025

30:23

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28