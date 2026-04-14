”Am primit, din partea Parchetului European, confirmarea oficială că a început investigaţia în cazul achiziţiei microbuzelor electrice şcolare prin PNRR, pe baza sesizării pe care am făcut-o”, a anunţat ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, într-un mesaj pe Facebook.

Ministrul îşi exprimă speranţa că ancheta se va derula rapid: ”Sper ca ancheta să se desfăşoare cât mai rapid şi, dacă se dovedeşte că legea a fost încălcată, toţi vinovaţii să plătească”.

În decembrie 2025, Dragoş Pîslaru anunţa că a decis să sesizeze Parchetul European pe subiectul achiziţiei microbuzelor electrice pentru elevi, ”ca urmare a constatării mai multor disfuncţionalităţi care ridică semne de întrebare cu privire la modul în care au fost utilizaţi banii europeni”.

Ministrul afirma şi că rezultatele verificării realizate de Corpul de Control vor fi transmise către Departamentul pentru Lupta Antifraudă şi Consiliul Concurenţei.

”Au fost identificate situaţii în care acelaşi tip de microbuz electric (16+1 locuri) a fost achiziţionat, în judeţe diferite, la valori semnificativ variabile - între un minim de 99.000 euro şi un maxim de 263.000 de euro per unitate, fără modificări tehnice care să justifice diferenţele”, explica Pîslaru.

În total, au fost 74 de achiziţii derulate individual de către 40 de judeţe.

Autoritățile din Iași au plătit şi peste 200.000 de euro pentru un microbuz, dublu față de prețul de piață

Ancheta a fost declanșată după ce o echipă de jurnaliști din Iași a descoperit că autoritățile au plătit şi peste 200.000 de euro pentru un microbuz, dublu față de prețul de piață.

Începând din 2023, autoritățile au avut 250 de milioane de euro, fără TVA, pentru microbuze electrice școlare, prin PNRR.

Ghidul Comisiei Europene estima că suma ar fi permis cumpărarea a 3200 de vehicule cu 8+1 locuri, la un preț mediu de 78.000 de euro.

Au fost cumpărate doar 1 300 – majoritatea cu 16+1 locuri – la un preț aproape dublu față de piață, a arătat o anchetă "Reporter de Iași".

Costul real nu ar depăși 70.000 de euro, fără TVA, iar carosarea pentru uz școlar nu trece de 20.000.