Bărbatul a ascuns banii în documentul expirat, convins că scapă de sancțiune.

”- Să vă uitați un pic!

- Să ne uităm la ce?

- La asigurare!

- Dați-ne asigurarea să verificăm! Pentru ce sunt banii?

- Să beți și dumneavoastră o cafea”.

De la o simplă amendă, s-a ales cu dosar penal

”- În zona DN 7, Bujoreni, ne-a oferit o sumă de bani.

- 50 de euro...

- A fost filmat cu body-cam-ul din dotare?

-Da!

- Bine, așteptați telefonul, vă mulțumim pentru apel, la revedere!”.

Cei doi polițiști de la Serviciul Rutier Vâlcea au apelat imediat call-center-ul Direcției Generale Anticorupție. Iar ceea ce trebuia să fie o simplă amendă s-a transformat în dosar penal pentru mită, faptă pedepsită cu închisoarea.

Șoferul fusese oprit pe marginea drumului pentru că circula pe DN 7 cu defecțiuni la sistemul de iluminare. A doua zi, pe același drum, un alt șofer le-a oferit politiștilor 200 de lei ca să-l ierte pentru încălcarea unor restricții rutiere. Și acesta a fost reclamat pentru dare de mită.