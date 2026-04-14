Tânărul l-a înjunghiat mortal pe un bărbat de 47 care încercase să aplaneze conflictul. Mama suspectului și-ar fi atacat soțul cu un cuțit.

Familia din localitatea Cenade a sărbătorit prima zi de Paște împreună, iar petrecerea s-a întins până după miezul nopții. Toată lumea a băut alcool, iar între rude au început discuții în contradictoriu care în scurt timp au devenit violente.

Cel mai tare s-au supărat un tânăr de 18 ani și un bărbat în vârstă de 28 de ani. Cum cearta degenera, un alt bărbat a încercat să îi calmeze.

Fiul reținut pentru omor, mama pentru violență în familie

În întreaga învălmășeală a intervenit și mama tânărului de 18 ani, care și-a amenințat soțul cu un cuțit și i-a provocat răni minore în zona feței.

În acel moment, un alt bărbat de 47 de ani a încercat la rândul său să îi potolească, însă a fost înjunghiat de către tânărul de 18 ani.

Martorii au chemat un echipaj SMURD, însă din cauza hemoragiei puternice, omul nu a putut fi salvat. Suspectul a fost reținut pentru omor, iar mama acestuia a fost reținută pentru violență în familie.