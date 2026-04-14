Tânărul l-a înjunghiat mortal pe un bărbat de 47 care încercase să aplaneze conflictul. Mama suspectului și-ar fi atacat soțul cu un cuțit.

Familia din localitatea Cenade a sărbătorit prima zi de Paște împreună, iar petrecerea s-a întins până după miezul nopții. Toată lumea a băut alcool, iar între rude au început discuții în contradictoriu care în scurt timp au devenit violente.

Cel mai tare s-au supărat un tânăr de 18 ani și un bărbat în vârstă de 28 de ani. Cum cearta degenera, un alt bărbat a încercat să îi calmeze.

Fiul reținut pentru omor, mama pentru violență în familie

În întreaga învălmășeală a intervenit și mama tânărului de 18 ani, care și-a amenințat soțul cu un cuțit și i-a provocat răni minore în zona feței.

Citește și
Vila din Timișoara retrocedată ilegal în anii '90 și recuperată acum de Primărie are foiță de aur la interior. VIDEO

În acel moment, un alt bărbat de 47 de ani a încercat la rândul său să îi potolească, însă a fost înjunghiat de către tânărul de 18 ani.

Martorii au chemat un echipaj SMURD, însă din cauza hemoragiei puternice, omul nu a putut fi salvat. Suspectul a fost reținut pentru omor, iar mama acestuia a fost reținută pentru violență în familie. 