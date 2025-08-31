Atmosferă incendiară la festivalul de Film de la Veneția. Jude Law joacă în „Magul de la Kremlin”, despre Vladimir Putin

Stiri Mondene
31-08-2025 | 19:41
×
Codul embed a fost copiat

Atmosferă incendiară la festivalul de Film de la Veneția! Americanii Jude Law si Paul Dano împart genericul în filmul „Magul de la Kremlin”, dedicat ascensiunii la putere a lui Vladimir Putin.

autor
Stirileprotv

Între timp, publicul a fost cucerit de „Frankenstein”, un SF gotic regizat de mexicanul Guillermo del Toro.

Pelicula cu un buget de 120 de milioane de dolari a fost ovaționată, dar cronicarii au și unele reproșuri.

Guillermo del Toro a apărut pe covorul roșu în companiei soției și a uneia dintre fiicele lui. Li s-au alăturat actorii din distribuția peliculei „Frankenstein”- inspirată din romanul scriitoarei britanice Mary Shelley.

Guillermo del Toro, regizor: ”Cred că filmul este despre dreptul nostru ca oameni de a fi imperfecți. Pentru mine, este o peliculă... autobiografică. Și cred că poate fi o peliculă biografică pentru orice om care încearcă să-și păstreze autenticitatea în aceste vremuri. Mie nu mi-e teamă de inteligența artificială. Mi-e mai teamă de prostia naturală, mult mai abundentă. ”

Citește și
Heidi Klum
Heidi Klum și fiica sa cea mare, apariție spectaculoasă la Veneția. Ținutele rafinate cu care au defilat pe covorul roșu FOTO

Del Toro a dezvaluit că visa la această ecranizare de cel puțin trei decenii.

Guillermo del Toro, regizor: ”Am urmărit creatura încă din copilărie. Și am așteptat mereu ca filmul să fie realizat în condițiile potrivite. Iar acum mă simt ca și cum aș trece printr-o depresie... postnatală.”

Oscar Isaac, starul american nascut in Guatemala, îl interpretează pe cercetătorul Victor Frankenstein.

Oscar Isaac, actor: ”Când mi-ai zis: „Vreau ca tu să fii Victor", n-am fost sigur dacă era adevărat, dacă nu cumva visam. Iar Guillermo a adăugat: „Creez un ospăț pentru tine. Tu trebuie doar să vii și să iei loc la masă”.”

Tânărul actor australian Jacob Elordi, care joacă rolul monstrului, s-a alăturat proiectului pe ultima sută de metri.

Jacob Elordi, actor: ”Cum a spus și Oscar, ospățul era pregătit și toți începuseră să mănânce când am ajuns eu. Tot ce trebuia să fac era să mă alătur. ”

Daca publicul de la Veneția i-a ovationat pe realizatori aproape un sfert de oră, primele cronici sunt totuși mai nuanțate. Pelicula „Frankestein” este descrisă fie drept „o melodramă... monstruos de frumoasă”, fie din cale-afara de încărcată, bombastică și greoaie.

În festival a intrat în cursa pentru Leul de Aur și documentarul hibrid „Broken English”, dedicat legendarei cântărețe britanice Marianne Faithfull, star fascinant și libertin, muza și iubita lui Mick Jagger la sfârșitul anilor 60. Genericul îi are pe afiș pe Tilda Swinton and George MacKay, cărora li se alătură prieteni și colaboratori ai artistei care a murit la începutul acestui an, la 78 de ani.

De asemenea, duminică era în toi premiera mondială a unui film mult așteptat - „Magul de la Kremlin”, ecranizare realizata de Olivier Assayas - (ASAIAS), după cartea omonimă a lui Giuliano da Empoli, cu Jude Law în rolul lui Vladimir Putin. Este o cronică a ascensiunii la putere a omului forte de la Kremlin, văzută prin ochii unuia dintre consilierii săi apropiaţi.

Motivul șocant pentru care un bărbat din Iași a fost eliberat după ce și-a omorât propriul fiu

Sursa: Pro TV

Etichete: vladimir putin, festival, film, Jude Law,

Dată publicare: 31-08-2025 19:24

Articol recomandat de sport.ro
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
I-a fost furat trofeul Soranei Cîrstea! Mesajul sportivei: „Te rog să mi-l înapoiezi”
Citește și...
S-a ales primul favorit pentru trofeul Leul de Aur de la Veneția. „Frankenstein” a primit 13 minute de aplauze în picioare
Stiri Mondene
S-a ales primul favorit pentru trofeul Leul de Aur de la Veneția. „Frankenstein” a primit 13 minute de aplauze în picioare

La Festivalul de film de la Veneția s-a detașat un prim favorit. Este vorba despre filmul „Frankenstein” - un SF gotic, regizat de mexicanul laureat cu Oscar, Guillermo del Toro.

Heidi Klum și fiica sa cea mare, apariție spectaculoasă la Veneția. Ținutele rafinate cu care au defilat pe covorul roșu FOTO
Stiri Mondene
Heidi Klum și fiica sa cea mare, apariție spectaculoasă la Veneția. Ținutele rafinate cu care au defilat pe covorul roșu FOTO

Heidi Klum și fiica sa în vârstă de 21 de ani, Leni, au atras toate privirile pe covorul roșu La Grazia, în cadrul Festivalului Internațional de Film de la Veneția, purtând rochii corset din satin roz și negru semnate Intimissimi, scrie People.  

Cele mai bine îmbrăcate vedete de la Festivalul de Film de la Veneția. Ținutele cu care au strălucit pe covorul roșu. FOTO
Stiri Mondene
Cele mai bine îmbrăcate vedete de la Festivalul de Film de la Veneția. Ținutele cu care au strălucit pe covorul roșu. FOTO

Vedetele au strălucit pe covorul roșu la Festivalul de Film de la Veneția, purtând ținute spectaculoase, de la rochii elegante și sofisticate la outfituri îndrăznețe, impunându-se drept cele mai bine îmbrăcate personalități ale evenimentului.

Noul film al Juliei Roberts a stârnit un val de critici, la Festivalul de la Veneția. Pentru ce a fost taxată actrița
Stiri Mondene
Noul film al Juliei Roberts a stârnit un val de critici, la Festivalul de la Veneția. Pentru ce a fost taxată actrița

Julia Roberts a lansat la Veneția un thriller psihologic așteptat cu nerăbdare de cinefili. „After the Hunt”, povestea unui scandal sexual dintr-o universitate americană, a surprins criticii prin discursul considerat ambiguu față de cauzele feministe.

Recomandări
Președintele Nicușor Dan recunoaște că nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliție pentru șefii SRI și SIE
Stiri Politice
Președintele Nicușor Dan recunoaște că nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliție pentru șefii SRI și SIE

Preşedintele României, Nicuşor Dan, nu a ajuns la o înțelegere cu partidele din coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR în ceea ce privește conducerile celor două servicii de informații din România, SRI și SIE.

Guvernul se împrumută pe bandă rulantă: aproape 7 miliarde lei vor fi luați din bănci în septembrie
Stiri Economice
Guvernul se împrumută pe bandă rulantă: aproape 7 miliarde lei vor fi luați din bănci în septembrie

Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna septembrie 2025, împrumuturi de la băncile comerciale în valoare de 6,2 miliarde de lei, la care se poate adăuga suma de 795 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive.

Trump vrea să trimită mercenari americani în Ucraina ca parte a unui viitor plan de pace
Stiri externe
Trump vrea să trimită mercenari americani în Ucraina ca parte a unui viitor plan de pace

Firme militare private americane ar putea fi desfășurate în Ucraina ca parte a unui plan de pace pe termen lung, scrie The Telegraph.

Top citite
1 dulceata de pepene rosu
Shutterstock
Stiri Diverse
Dulceață de pepene roșu – rețeta de vară cu gust nostalgic. Rețete tradiționale și variante moderne
2 alun arbore
Shutterstock
Stiri Diverse
Alunul – cum îl recunoști. Totul despre acest arbore
3 waze
Shutterstock
iLikeIT
5 funcții ascunse al aplicației Waze, pe care mulți șoferi nu le folosesc, deși sunt foarte utile
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 31 August 2025

30:23

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Tudor Chirilă, detalii uluitoare despre noul sezon „Vocea României”

02:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 29 August 2025

01:31:38

Alt Text!
Vorbește Lumea
29 August 2025

01:46:47

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28