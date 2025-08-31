Atmosferă incendiară la festivalul de Film de la Veneția. Jude Law joacă în „Magul de la Kremlin”, despre Vladimir Putin

Atmosferă incendiară la festivalul de Film de la Veneția! Americanii Jude Law si Paul Dano împart genericul în filmul „Magul de la Kremlin”, dedicat ascensiunii la putere a lui Vladimir Putin.

Între timp, publicul a fost cucerit de „Frankenstein”, un SF gotic regizat de mexicanul Guillermo del Toro.

Pelicula cu un buget de 120 de milioane de dolari a fost ovaționată, dar cronicarii au și unele reproșuri.

Guillermo del Toro a apărut pe covorul roșu în companiei soției și a uneia dintre fiicele lui. Li s-au alăturat actorii din distribuția peliculei „Frankenstein”- inspirată din romanul scriitoarei britanice Mary Shelley.

Guillermo del Toro, regizor: ”Cred că filmul este despre dreptul nostru ca oameni de a fi imperfecți. Pentru mine, este o peliculă... autobiografică. Și cred că poate fi o peliculă biografică pentru orice om care încearcă să-și păstreze autenticitatea în aceste vremuri. Mie nu mi-e teamă de inteligența artificială. Mi-e mai teamă de prostia naturală, mult mai abundentă. ”

Del Toro a dezvaluit că visa la această ecranizare de cel puțin trei decenii.

Guillermo del Toro, regizor: ”Am urmărit creatura încă din copilărie. Și am așteptat mereu ca filmul să fie realizat în condițiile potrivite. Iar acum mă simt ca și cum aș trece printr-o depresie... postnatală.”

Oscar Isaac, starul american nascut in Guatemala, îl interpretează pe cercetătorul Victor Frankenstein.

Oscar Isaac, actor: ”Când mi-ai zis: „Vreau ca tu să fii Victor", n-am fost sigur dacă era adevărat, dacă nu cumva visam. Iar Guillermo a adăugat: „Creez un ospăț pentru tine. Tu trebuie doar să vii și să iei loc la masă”.”

Tânărul actor australian Jacob Elordi, care joacă rolul monstrului, s-a alăturat proiectului pe ultima sută de metri.

Jacob Elordi, actor: ”Cum a spus și Oscar, ospățul era pregătit și toți începuseră să mănânce când am ajuns eu. Tot ce trebuia să fac era să mă alătur. ”

Daca publicul de la Veneția i-a ovationat pe realizatori aproape un sfert de oră, primele cronici sunt totuși mai nuanțate. Pelicula „Frankestein” este descrisă fie drept „o melodramă... monstruos de frumoasă”, fie din cale-afara de încărcată, bombastică și greoaie.

În festival a intrat în cursa pentru Leul de Aur și documentarul hibrid „Broken English”, dedicat legendarei cântărețe britanice Marianne Faithfull, star fascinant și libertin, muza și iubita lui Mick Jagger la sfârșitul anilor 60. Genericul îi are pe afiș pe Tilda Swinton and George MacKay, cărora li se alătură prieteni și colaboratori ai artistei care a murit la începutul acestui an, la 78 de ani.

De asemenea, duminică era în toi premiera mondială a unui film mult așteptat - „Magul de la Kremlin”, ecranizare realizata de Olivier Assayas - (ASAIAS), după cartea omonimă a lui Giuliano da Empoli, cu Jude Law în rolul lui Vladimir Putin. Este o cronică a ascensiunii la putere a omului forte de la Kremlin, văzută prin ochii unuia dintre consilierii săi apropiaţi.

