Corespondent Știrile ProTV: „Sunt, iată, mai bine de patru ore și jumătate de când Cristela și Călin Georgescu sunt în sediul DIICOT pentru a asista la procedura perchezițiilor informatice. Sunt multe dispozitive ridicate la perchezițiile din casa lor de la Mogoșoaia, câteva zeci, așa că această percheziție informatică durează. Va mai dura câteva ore și abia apoi va începe ceea ce contează cel mai mult. După ce vor fi descărcate și copiate toate fișierele din telefoanele sau mediile de stocare ridicate, specialiștii vor analiza fiecare fișier în parte, în special cele ce țin de corespondență, pentru a-și da seama dacă în aceste dispozitive se regăsesc sau nu informații relevante pentru ancheta în care Călin Georgescu a fost arestat preventiv alături de Ionel Rusen, pentru acuzații de constituire de grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, acuzații pe care cei doi le-au respins în mod categoric. Pe de altă parte, este foarte important de precizat faptul că, iată, la șapte zile după ce Călin Georgescu a fost trimis în arestul poliției, își poate revedea soția aici, la DIICOT. În tot acest timp, în fața sediului DIICOT, susținătorii lui Călin Georgescu protestează, îi scandează numele și îi clamează nevinovăția, cerând chiar eliberarea lui. Însă lucrurile evoluează în ancheta procurorilor DIICOT, care vor astfel să avanseze cu cercetările pentru a se dumiri care va fi până la urmă soarta acestui dosar.”