Vera Wang, apariție spectaculoasă la un eveniment monden. Cum arată celebra creatoare de modă la 76 de ani. FOTO

Stiri actuale
17-10-2025 | 13:24
Vera Wang
Getty

Vera Wang, în vârstă de 76 de ani, a impresionat într-o rochie roșie spectaculoasă, în timp ce susținea DKMS – o organizație non-profit care luptă împotriva cancerului de sânge și a bolilor hematologice.

autor
Ioana Andreescu

La Gala DKMS, creatoarea de modă a purtat o rochie din propria colecție. Rochia roșie avea un decolteu adânc și o trenă din dantelă, care accentua silueta Verei și celebra misiunea serii. Pentru a completa ținuta, designerul și-a coafat părul în bucle lejere și a purtat o brățară aurie pe brațul stâng.

Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang
Vera Wang Vera Wang

Vera a pozat pe covorul roșu al galei alături de Katharina Harf, președinta executivă a DKMS US. „Sunt recunoscătoare tuturor celor care au venit în această seară pentru a se alătura familiei mele în lupta împotriva cancerului”, a declarat Katharina pentru revista HELLO!.

Vera sprijină organizația

Vera sprijină organizația de mulți ani. Și, deși se află în cea de-a șaptea decadă a vieții sale, Vera nu dă semne că ar încetini ritmul sau că ar rata un covor roșu spectaculos. Este o figură emblematică a industriei modei – de la lansarea propriului brand în 1990, a îmbrăcat vedete precum Victoria Beckham și Chelsea Clinton. Înainte de a intra în lumea modei, Vera a fost patinatoare artistică în tinerețe, în timp ce locuia la New York. Ulterior, a ajuns până la funcția de editor senior de modă la revista Vogue.

Citește și
Vera Wang
Vera Wang, de nerecunoscut la Met Gala 2025. Ținuta îndrăzneață cu care a pășit pe covorul roșu. GALERIE FOTO

Vera a împlinit 76 de ani

Vera a împlinit 76 de ani în luna iunie și nu se teme de procesul de îmbătrânire. „După ce am împlinit 75 de ani anul trecut, am spus: «Poate că nu trebuie să mai sărbătorești după 75». Multe dintre prietenele mele nu vor să o facă. Spun: «Sunt prea bătrână». Eu le-am zis: «Nu e vorba despre a fi bătrân. Este vorba despre faptul că ești aici, trăiești și ar trebui să sărbătorim asta»”, a declarat designerul pentru revista People.

Explozia din Rahova: ”A sărit în aer tot blocul, s-a ales praful de orice”. Primele mărturii ale supraviețuitorilor

Sursa: hellomagazine.com

Etichete: aparitie, vera wang,

Dată publicare: 17-10-2025 13:24

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Real Madrid l-a încărcat pe Mbappe cu o ”bestie” de 100.000€: Cum arată noul bolid al francezului, care nu are însă permis!
FOTO Real Madrid l-a încărcat pe Mbappe cu o ”bestie” de 100.000€: Cum arată noul bolid al francezului, care nu are însă permis!
Citește și...
Vera Wang, apariție spectaculoasă la petrecerea aniversară de 76 de ani. Ce ținută a purtat. FOTO
Stiri Mondene
Vera Wang, apariție spectaculoasă la petrecerea aniversară de 76 de ani. Ce ținută a purtat. FOTO

Vera Wang a împlinit 76 de ani și a sărbătorit la Paris, purtând o rochie neagră elegantă, cu detalii transparente, care i-a pus în valoare stilul îndrăzneț și rafinat.

Vera Wang, de nerecunoscut la Met Gala 2025. Ținuta îndrăzneață cu care a pășit pe covorul roșu. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Vera Wang, de nerecunoscut la Met Gala 2025. Ținuta îndrăzneață cu care a pășit pe covorul roșu. GALERIE FOTO

Vera Wang a avut o apariție total neașteptată la Met Gala 2025. A pășit pe covorul roșu într-o rochie decoltată și cu o coafură îndrăzneață – mai degrabă specifică generației Z decât celei din care face parte, a baby boomerilor, scrie Daily Mail.

Vera Wang, apariție spectaculoasă la Premiile BAFTA 2025. Creatoarea de modă de 75 de ani pare că a găsit elixirul tinereții
Stiri Mondene
Vera Wang, apariție spectaculoasă la Premiile BAFTA 2025. Creatoarea de modă de 75 de ani pare că a găsit elixirul tinereții

Vera Wang a demonstrat încă o dată că ”nu îmbătrânește”. Creatoarea de modă în vârstă de 75 de ani a avut o apariție spectaculoasă pe covorul roșu la Premiile BAFTA 2025 din Londra, care au avut loc duminică seară.

Recomandări
Un bloc de 8 etaje, distrus de o explozie în București. 3 morți și numeroși răniți, inclusiv elevi din liceul apropiat
Stiri actuale
Un bloc de 8 etaje, distrus de o explozie în București. 3 morți și numeroși răniți, inclusiv elevi din liceul apropiat

O explozie a distrus complet două nivele ale unui bloc cu 8 etaje din București, pe Calea Rahovei. Cumplita deflagrație a făcut mai multe victime. Un bilanț provizoriu arată că 3 oameni au murit, iar mai mulți au fost grav răniți.

 
Explozia din Rahova. ANRE: Gazele au fost sigilate joi, sigiliul rupt vineri, înaintea deflagrației. Precizări Distrigaz Sud
Stiri actuale
Explozia din Rahova. ANRE: Gazele au fost sigilate joi, sigiliul rupt vineri, înaintea deflagrației. Precizări Distrigaz Sud

Gazele de la blocul distrus vineri în explozia din Rahova au fost sigilate de Distrigaz Sud Rețele joi, dar cineva a rupt sigiliul vineri, iar la scurt timp după asta a avut loc catastrofala deflagrație, potrivit ANRE.

Trump îl primește astăzi pe Zelenski, la Washington. „Putin este îngrijorat de eventuala livrare a rachetelor Tomahawk”
Stiri externe
Trump îl primește astăzi pe Zelenski, la Washington. „Putin este îngrijorat de eventuala livrare a rachetelor Tomahawk”

O avalanşă de acţiuni diplomatice cu miză mare, orchestrată de preşedintele american Donald Trump, a imprimat o nouă incertitudine în relaţia dintre Washington şi Kiev.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 17 Octombrie 2025

01:29:46

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 Octombrie 2025

43:54

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
16 Octombrie 2025

01:31:10

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28