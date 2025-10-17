Vera Wang, apariție spectaculoasă la un eveniment monden. Cum arată celebra creatoare de modă la 76 de ani. FOTO

Vera Wang, în vârstă de 76 de ani, a impresionat într-o rochie roșie spectaculoasă, în timp ce susținea DKMS – o organizație non-profit care luptă împotriva cancerului de sânge și a bolilor hematologice.

La Gala DKMS, creatoarea de modă a purtat o rochie din propria colecție. Rochia roșie avea un decolteu adânc și o trenă din dantelă, care accentua silueta Verei și celebra misiunea serii. Pentru a completa ținuta, designerul și-a coafat părul în bucle lejere și a purtat o brățară aurie pe brațul stâng.

Vera a pozat pe covorul roșu al galei alături de Katharina Harf, președinta executivă a DKMS US. „Sunt recunoscătoare tuturor celor care au venit în această seară pentru a se alătura familiei mele în lupta împotriva cancerului”, a declarat Katharina pentru revista HELLO!.

Vera sprijină organizația

Vera sprijină organizația de mulți ani. Și, deși se află în cea de-a șaptea decadă a vieții sale, Vera nu dă semne că ar încetini ritmul sau că ar rata un covor roșu spectaculos. Este o figură emblematică a industriei modei – de la lansarea propriului brand în 1990, a îmbrăcat vedete precum Victoria Beckham și Chelsea Clinton. Înainte de a intra în lumea modei, Vera a fost patinatoare artistică în tinerețe, în timp ce locuia la New York. Ulterior, a ajuns până la funcția de editor senior de modă la revista Vogue.

Vera a împlinit 76 de ani

Vera a împlinit 76 de ani în luna iunie și nu se teme de procesul de îmbătrânire. „După ce am împlinit 75 de ani anul trecut, am spus: «Poate că nu trebuie să mai sărbătorești după 75». Multe dintre prietenele mele nu vor să o facă. Spun: «Sunt prea bătrână». Eu le-am zis: «Nu e vorba despre a fi bătrân. Este vorba despre faptul că ești aici, trăiești și ar trebui să sărbătorim asta»”, a declarat designerul pentru revista People.

