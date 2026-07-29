Marius Baciu (51 de ani) s-a arătat încrezător că FCSB poate să întoarcă înfrângerea din tur, scor 2-3, de la Riga, împotriva celor de la Auda. Antrenorul liderului din Superligă după primele două etape a susținut că elevii săi sunt mai valoroși și vor ieși victorioși cu o singură condiție: să elimine greșelile din tur, potrivit Sport.ro.

„S-au văzut multe lucruri care au fost în dezavantajul nostru. Ne-am analizat greșelile, apoi gazonul, despre care nu mai discut. Au mai fost probleme cu partea fizică a unor jucători pe care a trebuit să-i folosim atunci, lipsa de omogenitate, plus arbitrajul, care, dacă ar fi fost corect, cred că ar fi dus la un alt rezultat.

Îi simt pe jucători și îi văd. Chiar și după meciul tur am încercat să le explic că nu au voie să fie supărați. Au fost greșeli în lanț și nu doar din partea jucătorilor. Noi am avut reacție și cred că am arătat bine și cu Csikszereda. Sunt convins că vom arăta bine și mâine. Am pierdut o bătălie, dar nu am pierdut lupta. Diferența se va face prin valoarea jucătorilor. Noi, dacă vom elimina greșelile, suntem mult mai valoroși”, a declarat Marius Baciu, la conferința de presă premergătoare jocului.

Auda - FCSB, meciul din manșa secundă a turului doi preliminar al Conference League, se va disputa joi, 30 iulie, de la ora 19:00, și va fi transmis în exclusivitate pe VOYO.