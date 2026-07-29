Avertizarea emisă de Ministerul elen al Protecției Civile și al Crizelor Climatice vizează regiunile Attica, Peloponez (Corint, Argolida, Arcadia, Laconia și insula Kythira), Grecia Centrală (Beoția, Fthiotida, Focida, insulele Evia și Skyros), insulele din nordul Mării Egee (Lesvos, Chios, Samos și Ikaria), arhipelagul Ciclade și insula Creta, scrie Agerpres.

Incendiile din Paros sunt sub control, dar autoritățile cer prudență

În prezent, în insula Paros pompierii au reuşit să limiteze propagarea flăcărilor pentru incendiile izbucnite în cursul zilei de marţi. Cetăţenii români sunt sfătuiţi să manifeste însă prudenţă sporită, să evite zonele afectate şi să respecte cu stricteţe instrucţiunile şi recomandările autorităţilor elene, inclusiv eventualele ordine de evacuare transmise prin sistemul de alertare 112.

MAE recomandă cetăţenilor români să consulte pagina de internet a Ministerului Protecţiei Civile şi Crizelor Climatice elen, care conţine informaţii oficiale despre evoluţiile incendiilor, inclusiv o hartă a acestora, precum şi un ghid de autoprotecţie în caz de incendiu: civilprotection.gov.gr/xartis.

Totodată, în caz de incendiu, cetăţenii sunt rugaţi să anunţe imediat Serviciul de Pompieri, la numărul 199.

Numerele de urgență pentru românii aflați în Grecia

MAE reaminteşte că românii pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 672 8875, +30 210 672 8879 şi cel al Consulatului General al României la Salonic: +30 231 034 0088, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Atena: +30 697 899 6222 şi cel al Consulatului General al României la Salonic: +30 690 647 9076.