De asemenea, alte două cluburi au primit dreptul de participare sub denumirea unei mărci.

"Comitetul Executiv aprobă cu unanimitate de voturi solicitările de participare în competiţii sub denumirea unei mărci, respectiv CSA Steaua cu marca Steaua Bucureşti, ACSF Oradea cu marca FC Bihor Oradea şi ACSM Reşiţa cu CSM Reşiţa", se menţionează pe site-ul citat.

Tot în şedinţa de miercuri au fost aprobate cu unanimitate de voturi cesiunile avizate de Departamentul Juridic al FRF, după cum urmează, Fotbal Club Sportiv Feminin Politehnica Timişoara SA către Asociaţia Club Sportiv Ştiinţa Poli Timişoara, Asociaţia Sport Club Daco-Getica Bucureşti către Club Sportiv Oxigen Bucureşti, Sport Club Municipal Dunărea 2020 Giurgiu către Club Sportiv Academia De Fotbal Dunărea 1948 şi SC Fotbal Club Ripensia Timişoara S.A. către Asociaţia Fotbal Club Ripensia Timişoara. Ca urmare a aprobării cesiunilor anterior menţionate, cluburile cesionare, care nu erau deja afiliate la FRF, sunt afiliate provizoriu.

Comitetul Executiv al FRF a aprobat componenţa nominală a Superligii feminine, sezonul 2026-2027. Astfel, cele opt participante în următoarea ediţie sunt: Politehnica Timişoara, "U" Olimpia Cluj, Vasas Femina, CS Gloria Bistriţa, Farul Constanţa, Rapid Bucureşti, Universitatea Craiova şi FK Csikszereda.

Sezonul 2026-2027 al Superligii feminine debutează în weekendul 22-23 august.