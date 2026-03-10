Actrița americană Sharon Stone, născută pe 10 martie 1958, a captivat publicul cu interpretările sale puternice și prezența sa remarcabilă pe ecran. Sharon Stone a câștigat faimă internațională pentru rolurile sale iconice din filme precum Basic Instinct și pentru interpretarea sa din Casino, care i-a adus un Glob de Aur, scrie Bored Panda.

Un lucru mai puțin cunoscut despre Sharon Stone este faptul că era considerată o copilă excepțional de talentată, având un IQ de 154 și începând clasa a doua la doar cinci ani.