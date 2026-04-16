Sistemul EES a intrat în vigoare vineri în țările din spațiul Schengen - 25 dintre cele 27 de state ale UE, plus Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția. Acesta obligă pasagerii din afara Uniunii Europene, cum ar fi cei din Marea Britanie, să își înregistreze datele personale și biometrice la frontier.

Sistemul a fost introdus treptat din octombrie și a provocat deja întârzieri semnificative în unele aeroporturi. Duminică, BBC a relatat că peste 100 de pasageri nu au reușit să se îmbarce într-un zbor easyJet de la Milano la Manchester înainte de decolare, din cauza întârzierilor la controlul pașapoartelor.

Reprezentanții aeroporturilor și Comisia Europeană au avut marți o întâlnire pentru a discuta problemele generate de sistem. Se pare că ACI a cerut extinderea excepțiilor existente, precum și posibilitatea de a suspenda complet noile controale. Directorul general al ACI, Olivier Jankovec, a declarat pentru Financial Times că organizația are nevoie de capacitatea de a „suspenda complet înregistrarea EES ori de câte ori timpii de așteptare la controlul de frontieră devin excesivi și imposibil de gestionat”, scrie The Guardian.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a afirmat: „Din primele zile de funcționare completă putem observa că sistemul funcționează foarte bine. În marea majoritate a statelor membre nu există probleme.”

Comisia a precizat că durata medie de înregistrare a unui pasager este de 70 de secunde, deși ACI susține că aceasta poate ajunge până la cinci minute.

Potrivit purtătorului de cuvânt, există „câteva state membre în care au fost identificate probleme tehnice”, însă acestea „sunt în curs de remediere”.

„Este responsabilitatea statelor membre să asigure implementarea corectă a sistemului EES pe teren”, a adăugat acesta.

De la introducerea sa în octombrie, sistemul a înregistrat peste 52 de milioane de intrări și ieșiri, precum și peste 27.000 de refuzuri de intrare. Dintre acestea, aproape 700 de persoane au fost identificate ca reprezentând o amenințare la adresa securității.

În perioada premergătoare Paștelui și înainte ca EES să fie lansat complet pe 10 aprilie, pasagerii care traversau Canalul Mânecii din Marea Britanie spre Franța au fost informați că nu trebuie să furnizeze date biometrice, din cauza întârzierilor Franței în dezvoltarea tehnologiei necesare colectării și procesării acestor date.

Aeroporturile, afectate de criza de combustibil

Problemele legate de EES apar în contextul în care aeroporturile europene se pregătesc și pentru posibile perturbări ale aprovizionării cu combustibil pentru avioane, cauzate de blocarea strâmtorii Hormuz. Vineri, ACI a transmis comisarilor europeni pentru energie și transport că blocul comunitar s-ar putea confrunta cu penurii sistemice în aproximativ trei săptămâni.

Europa a consumat anul trecut aproximativ 1,6 milioane de barili de combustibil pentru avioane pe zi, dintre care circa 500.000 au fost importați, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie, aproximativ 75% provenind din Orientul Mijlociu.

Michael O’Leary, directorul executiv al Ryanair, cea mai mare companie aeriană din Europa, a declarat că sistemul EES provoacă cozi de până la patru ore în unele aeroporturi, descriindu-l drept „un haos total” și o consecință a Brexitului. Acesta a sugerat ca Uniunea Europeană să amâne implementarea completă până în octombrie.