Shakira, apariție surpriză alături de cei doi fii ai ei la premiera mondială a filmului Zootopia 2. FOTO

Shakira a avut o apariție surpriză alături de cei doi fii ai ei la premiera mondială a filmului Zootopia 2, iar toți au purtat ținute asortate.

Cântăreaţa columbiană a lansat miercuri videoclipul oficial pentru melodia sa „Zoo”, care va face parte din coloana sonoră a filmului Disney „Zootopia 2”, ce va fi lansat în cinematografe pe 26 noiembrie.

Shakira (sola) en la premiere de Zootopia 2 #Zootopia2 pic.twitter.com/BCys9UWKdQ — Spy (@decidiprenderme) November 14, 2025

Shakira va fi din nou vocea personajului Gazelle în această continuare, potrivit JustJared.

Videoclipul o arată pe cântăreaţă susţinând un concert în faţa a sute de personaje din filmul de animaţie pentru copii, despre un oraş locuit exclusiv de animale din toate speciile.

Videoclipul a fost difuzat pe canalul de YouTube al companiei DisneyMusic şi are deja aproape 400.000 de aprecieri în doar 14 ore de la lansare. Zootopia 2 este scris şi regizat de Byron Howard şi Jared Bush.

În cadrul evenimentului, Shakira a atras toate privirile cu apariția ei plină de energie și naturalețe. Artista a zâmbit larg și a pozat alături de cei doi fii ai săi – Milan, 12 ani, și Sasha, 10 ani.

