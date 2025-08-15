Shakira anulează un concert din septembrie în Republica Dominicană. Care este motivul

Cântăreaţa columbiană Shakira şi-a anulat concertul programat pentru 26 septembrie pe Stadionul Olimpic din Santo Domingo, capitala Republicii Dominicane, conform unui anunţ de joi al promotorului spectacolului, transmite vineri agenţia EFE.

Concertul, programat iniţial pentru 2 aprilie, a fost amânat pentru luna septembrie, însă în cele din urmă a fost suspendat "din cauza unor circumstanţe care nu se află sub controlul" organizatorilor, a indicat promotorul pe reţelele sociale.

De asemenea, acesta a asigurat că se încearcă confirmarea unei noi date, care va fi anunţată cât mai curând posibil.

În plus, aceeaşi sursă a indicat că biletele vor fi rambursate în mod automat şi a mulţumit publicului dominican pentru "înţelegere şi sprijinul necondiţionat".

Concertul anulat face parte din turneul "Las Mujeres ya no Lloran World Tour", care s-a bucurat de succes în oraşe din Brazilia, Peru, Columbia, Argentina şi Mexic.

