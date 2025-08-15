Shakira anulează un concert din septembrie în Republica Dominicană. Care este motivul

Stiri Mondene
15-08-2025 | 15:47
Shakira
Getty

Cântăreaţa columbiană Shakira şi-a anulat concertul programat pentru 26 septembrie pe Stadionul Olimpic din Santo Domingo, capitala Republicii Dominicane, conform unui anunţ de joi al promotorului spectacolului, transmite vineri agenţia EFE.

autor
Ioana Andreescu

Concertul, programat iniţial pentru 2 aprilie, a fost amânat pentru luna septembrie, însă în cele din urmă a fost suspendat "din cauza unor circumstanţe care nu se află sub controlul" organizatorilor, a indicat promotorul pe reţelele sociale.

De asemenea, acesta a asigurat că se încearcă confirmarea unei noi date, care va fi anunţată cât mai curând posibil.

În plus, aceeaşi sursă a indicat că biletele vor fi rambursate în mod automat şi a mulţumit publicului dominican pentru "înţelegere şi sprijinul necondiţionat".

Concertul anulat face parte din turneul "Las Mujeres ya no Lloran World Tour", care s-a bucurat de succes în oraşe din Brazilia, Peru, Columbia, Argentina şi Mexic.

Citește și
Shakira
Shakira a schimbat versurile melodiei „Don't Bother” pentru a-l ataca din nou pe Pique. „Am slăbit şi am învăţat fotbal”
Trump, înainte întâlnirii cu Putin: „Voi ști din primele două, trei, patru sau cinci minute dacă va una bună sau una proastă”

Sursa: Agerpres

Etichete: concert, Republica Dominicana, shakira, anulare,

Dată publicare: 15-08-2025 15:47

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV | Scandalos! Ce au scandat ultrașii kosovari în timpul meciului Drita – FCSB
EXCLUSIV | Scandalos! Ce au scandat ultrașii kosovari în timpul meciului Drita – FCSB
Citește și...
Momentul în care Shakira cade pe scenă, în timpul unui concert la Montreal. Cum au reacționat fanii. FOTO&VIDEO
Stiri Mondene
Momentul în care Shakira cade pe scenă, în timpul unui concert la Montreal. Cum au reacționat fanii. FOTO&VIDEO

Shakira se pricepe de minune să râdă de ea însăși. Cântăreața a fost protagonista unui moment neașteptat, în timpul unui concert care a avut loc în urmă cu câteva zile, în Montreal.

Shakira a schimbat versurile melodiei „Don't Bother” pentru a-l ataca din nou pe Pique. „Am slăbit şi am învăţat fotbal”
Stiri Mondene
Shakira a schimbat versurile melodiei „Don't Bother” pentru a-l ataca din nou pe Pique. „Am slăbit şi am învăţat fotbal”

Shakira a schimbat versurile unuia dintre cântecele sale pentru a-l ataca din nou pe Gerard Piqué, în cadrul unui concert susţinut recent în Brazilia.

 

Shakira și-a anulat un concert la Lima. Artista a fost dusă de urgență la spital
Stiri Mondene
Shakira și-a anulat un concert la Lima. Artista a fost dusă de urgență la spital

Superstarul columbian Shakira şi-a anulat concertul pe care îl avea programat duminică, la Lima, ea fiind spitalizată din cauza unei probleme abdominale, relatează AP.

Recomandări
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Liderul rus ar putea fi așteptat cu covorul roșu. Președintele SUA: „Mize mari!”
Stiri externe
Trump și Putin se întâlnesc în Alaska. Liderul rus ar putea fi așteptat cu covorul roșu. Președintele SUA: „Mize mari!”

Donald Trump și Vladimir Putin se întâlnesc, astăzi, într-o bază militară din Alaska, la 22:00, ora României. Cei doi președinți vor discuta mai întâi fără consilieri, apoi li se vor alătura delegațiile de miniștri, consilieri și experți.

Cum a contribuit cota unică la dezvoltarea accelerată a economiei. Mitul „echității sociale” din sistemul progresiv - Analiză
Stiri Economice
Cum a contribuit cota unică la dezvoltarea accelerată a economiei. Mitul „echității sociale” din sistemul progresiv - Analiză

Înlocuirea cotei unice cu un sistem progresiv ar avea „consecințe devastatoare” pentru țara noastră care are nevoie de un pact naţional pentru stabilitate fiscală, nu de „experimente riscante”, a transmis Fundaţia Romanian Business Leaders (RBL).

Captură de cocaină de 3,5 milioane de euro, în Sibiu. Drogurile au fost găsite în autorulota unor sârbi. VIDEO
Stiri Justitie
Captură de cocaină de 3,5 milioane de euro, în Sibiu. Drogurile au fost găsite în autorulota unor sârbi. VIDEO

Peste 66 de kilograme de cocaină, în valoare de aproximativ 3,5 milioane de euro, au fost găsite într-o autorulotă localizată în judeţul Sibiu, două persoane fiind reţinute, informează, vineri, Poliţia Română.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 15 August 2025

49:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12