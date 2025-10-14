Sfârșitul unei ere. MTV închide din posturi, pe fondul scăderii audienței

14-10-2025 | 21:23
MTV
Compania media americană Paramount se pregătește să se retragă în mod semnificativ de pe piața televiziunii, mai multe canale MTV din Europa urmând să fie închise la sfârșitul anului 2025.

Lorena Mihăilă

Posturile care vor fi închise sunt MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV și MTV Live, toate urmând să fie scoase din emisie la 31 decembrie 2025, scrie Broadbandnewstv.com.

Mai întâi vor fi închise în Marea Britanie și Irlanda, înainte de a se opri în Franța, Germania, Austria, Austria, Polonia, Ungaria, Australia și Brazilia.

Canalul principal MTV (MTV HD), care se concentrează în prezent în mare parte pe formate de reality show și divertisment, va rămâne disponibil.

Decizia vine pe fondul măsurilor agresive de reducere a costurilor de la Paramount Global. De asemenea, decizia reflectă o scădere pe termen lung a audienței canalelor de muzică, pe măsură ce telespectatorii se îndreaptă din ce în ce mai mult către platforme precum YouTube și TikTok pentru videoclipuri muzicale.

Închiderea va pune capăt unei moșteniri a culturii pop care a început în SUA în 1981. Destul de profetic, primul videoclip difuzat pe MTV a fost "Video Killed The Radio Star" de The Buggles.

De acolo, au urmat momente emblematice ale culturii pop: premiera videoclipului "Thriller" al lui Michael Jackson în decembrie 1983; David Bowie pledând pentru artiștii negri la MTV News; reality show-ul de pionierat The Real World la începutul anilor '90; Nirvana cu difuzarea constantă a videoclipului muzical "Smells Like Teen Spirit", scrie Euronews.

Până în anii 2010, televiziunea muzicală tradițională a devenit depășită, odată cu creșterea rețelelor sociale și a streamingului la cerere.

