Selena Gomez, plină de eleganță la un restaurant exclusivist din Santa Monica, alături de mama ei. FOTO

24-10-2025 | 19:44
Selena Gomez
Selena Gomez s-a bucurat de o seară în oraș alături de mama ei, Mandy Teefey.

Ioana Andreescu

Actrița și cântăreața în vârstă de 33 de ani a fost surprinsă părăsind restaurantul italian Giorgio Baldi împreună cu mama sa, joi seară (23 octombrie), în Santa Monica, California, potrivit Just Jared.

Giorgio Baldi este de ani buni un loc preferat de numeroase celebrități, Rihanna fiind cunoscută drept clientă fidelă. Selena s-a căsătorit cu Benny Blanco în urmă cu o lună, iar cuplul a publicat deja câteva fotografii spectaculoase de la eveniment.

Cina a avut loc la doar câteva ore după ce Selena a lansat noul ei cântec, „In the Dark”, care apare în sezonul al doilea al serialului romantic „Nobody Wants This”. A fost lansat și videoclipul piesei.

Sursa: Justjared.com

Dată publicare: 24-10-2025 19:44

