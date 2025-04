SAVE THE DATE: American Independent Film Festival, ediția #9 – în București și alte 6 orașe, în iunie

The Last Showgirl, regizat de Gia Coppola, cu Pamela Anderson în rol principal, poate fi văzut în premieră în România la American Independent Film Festival

Ediția #9 a American Independent Film Festival, eveniment prezentat de Raiffeisen Bank, aduce între 6 și 12 iunie la București o selecție electrizantă de filme independente americane, proiectate la Cinema Elvire Popesco și Cinema Muzeul Țăranului.

Între 13 și 14 iunie, curtea Castelului Bran va găzdui o ediție locală specială, cu proiecții sub cerul liber, în decorul spectaculos al unuia dintre cele mai iconice monumente din România.

Ediția #9 marchează o extindere importantă a festivalului în afara Bucureștiului, fiind în pregătire proiecții speciale organizate și în alte orașe din țară, printre care Cluj, Iași, Timișoara și Sibiu, în parteneriat cu Festivalul Internațional de Teatru Sibiu (FITS), precum și în alte locații ce urmează să fie anunțate.

Cap de afiș al acestei ediții este THE LAST SHOWGIRL, regizat de Gia Coppola, cu Pamela Anderson în rolul principal. Filmul, care a avut premiera mondială la Festivalul de la Toronto în 2024 și a fost proiectat ulterior la San Sebastián, unde a câștigat Premiul Special al Juriului, și Zurich, marchează revenirea cinematografică a Pamelei Anderson într-un rol dramatic principal, după o pauză notabilă.

The Last Showgirl spune povestea lui Shelly, o dansatoare veterană din Las Vegas, care, odată cu închiderea show-ului în care a performat timp de 30 de ani, este forțată să își regândească viitorul și să repare relația complicată cu fiica sa. Într-un rol secundar important, cinefilii o pot revedea în The Last Showgirl pe Jamie Lee Curtis, nominalizată la BAFTA pentru interpretarea sa.

Filmul a fost descris de Variety drept „o meditație vizuală impresionistă despre feminitate, vârstă și reconectare”, iar The Hollywood Reporter notează că Pamela Anderson „surprinde printr-o interpretare fragilă și emoționantă, ce marchează un punct de cotitură în cariera sa”.

Un alt titlu remarcabil din selecția ediției #9 a American Independent Film Festival

este GAZER, debutul regizoral al lui Ryan J. Sloan, selecționat în 2024 în Quinzaine des Cinéastes la Festivalul de la Cannes, proiectat ulterior la Sitges și Deauville.

Filmul urmărește povestea lui Frankie (Ariella Mastroianni), o tânără mamă care suferă de discronometrie, o afecțiune rară ce îi afectează percepția timpului. În încercarea de a-și susține familia, Frankie acceptă o slujbă riscantă de la o femeie necunoscută, fără să știe ce consecințe o așteaptă.

Screen Daily l-a numit „un debut ambițios și vizual hipnotic, cu o abordare curajoasă a ritmului și realității”, iar IndieWire a subliniat „forța emoțională și coerența unei viziuni personale”.

Mai multe detalii despre programul complet al festivalului vor fi anunţate în curând pe www.filmedefestival.ro

American Independent Film Festival (AIFF) este dedicat producțiilor independente nord-americane, ce se disting prin abordarea lor aparte, departe de tiparele hollywoodiene. Filme care aduc în prim-plan voci inovatoare și perspective autentice.

„Ne bucurăm ca publicul român să poată descoperi producții care circulă în cele mai importante festivaluri de film din lume, dar care rămân aproape imposibil de văzut altfel. Selecția din acest an vorbește despre reinventare, memorie și comunitate – teme esențiale în cinemaul contemporan american. Prin această nouă ediție, AIFF se extindă și în alte orașe din țară, pentru a sprijini diversitatea culturală și educația cinematografică, contribuind astfel la formarea unui public din ce în ce mai deschis și mai informant în fața filmelor independente.” — Cristian Mungiu, director al AIFF.

"La Raiffeisen Bank credem în puterea artei de a conecta oameni și de a inspira dialoguri semnificative. Suntem mândri să susținem American Independent Film Festival, un eveniment care nu doar că îmbogățește peisajul cultural românesc, dar și încurajează publicul să descopere și să aprecieze diversitatea și profunzimea cinematografiei independente." a declarat Laura Mihăila, Director Marketing, Comunicare & CX Raiffeisen Bank România.

În cele 8 ediții desfășurate până acum, AIFF a adus în România filme independente remarcabile, premiate în festivaluri de renume precum Sundance, Tribeca și Cannes, și a avut onoarea de a găzdui actori și regizori de talie internațională, precum Joaquin Phoenix, Ethan Hawke, Barry Jenkins și Steven Spielberg, oferind publicului bucureștean ocazia de a învăța din experiențele lor profesionale și personale.

