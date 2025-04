Salma Hayek a întors toate privirile pe covorul roșu. Un detaliu neașteptat a făcut diferența. FOTO

Actrița a purtat o rochie neagră, lungă, cu mâneci largi și transparente și cu guler înalt, accesorizată cu un colier floral supradimensionat și brățări aurii.

De această dată, Salma Hayek a ales să poarte o ținută simplă și elegantă, potrivit People.

După eveniment, Salma Hayek a postat un mesaj pe Instagram pentru a-și exprima recunoștința că a putut participa la acest eveniment.

„O seară în care am sărbătorit mințile strălucite din știință care ne remodelează viitorul, la premiile Breakthrough Prize. Am fost onorată să particip și să stau alături de Huda Zoghbi, fostă laureată și profesoară în Departamentele de Pediatrie, Genetică Moleculară și Umană, Neurologie și Neuroștiințe la Baylor College of Medicine și, pe deasupra, o femeie libaneză, la fel ca mine”, a scris ea.

