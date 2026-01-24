Albumul lui Williams, Britpop, lansat vinerea trecută, este al 16-lea album pe locul întâi din cariera sa solo, care a debutat în 1997 cu Life Thru A Lens.

„Este incredibil. Absolut incredibil”, a declarat el pentru BBC News.

„Am spus întotdeauna că succesul meu a fost echivalentul întinderii unei benzi elastice de la Stoke-on-Trent până la Lună. Ei bine, cred că banda elastică tocmai s-a lungit şi acum orbitează în jurul planetei Venus”, a precizat Williams.

„Ce s-a întâmplat este pur şi simplu senzaţional. Mă simt ca Forrest Gump al muzicii pop”, a adăugat el.

Starul se află în prezent la Paris, unde petrece un weekend împreună cu soţia sa, Ayda Field. El a declarat că vor sărbători „cu o Coca-Cola Zero şi o salată”.

Este o diferenţă uriaşă faţă de hedonismul anilor 1990, când succesul iniţial al vedetei a fost umbrit de dependenţa de alcool şi droguri şi, în cele din urmă, de o cădere psihică.

„O să profit de această săptămână, cel puţin, pentru a-mi reaminti cât de norocos sunt”, a spus el.

„Pentru că, o perioadă, nu am putut face asta din cauza bolii mentale sau a altor motive. Dar acum sunt într-un loc în care grădina înfloreşte şi eu doar privesc păşunile. Şi cred că asta este cea mai mare realizare, faptul că pot sta în acel moment, să respir adânc şi să zâmbesc”, a adăugat Robbie.

Într-un moment de circularitate perfectă, albumul record al lui Williams duce cu gândul la începutul carierei sale solo şi la perioada în care era pe punctul de a se pierde pe sine.

Coperta albumului se bazează pe celebra fotografie realizată de Mick Hudson la festivalul Glastonbury din 1995, în care Robbie apare cu părul decolorat şi un dinte lipsă. Acesta a fost incidentul care a dus în cele din urmă la excluderea sa din trupa Take That.

El a numit Britpop „albumul pe care am vrut să-l scriu după ce am părăsit Take That” şi o celebrare a „epocii de aur a muzicii britanice”, care valorifică energia trupelor din anii '90, precum Oasis şi Elastica.

Solistul trupei Supergrass, Gaz Coombes, contribuie la imnul glam-stomp Cocky, iar fostul rival al lui Williams din Take That, Gary Barlow, apare într-o piesă intitulată Morrissey, scrisă din perspectiva unui hărţuitor delirant.

Recenziile pentru album au fost în general pozitive.The Guardian l-a numit „o călătorie capricioasă, dar câştigătoare, cu maşina timpului în anii '90” într-o recenzie de patru stele.

Rolling Stone i-a acordat, de asemenea, patru stele, spunând că Williams părea „eliberat” şi „nebun fără remuşcări”, întrucât „a interpretat unele dintre cele mai bune melodii ale sale din ultimii ani”.

NME a dat o evaluare mai prudentă. „Un album de care să ne amintim? Probabil că nu”, a scris Andrew Trendell. „Dar este îndrăzneţ, este amuzant şi a făcut-o în felul său. Asta îl face să fie Robbie.”

De-a lungul carierei sale, vedeta are acum 21 de albume numărul unu, inclusiv LP-urile Take That care au ocupat primul loc în topuri, precum Everything Changes şi Progress.

Doar Paul McCartney de la The Beatles are mai multe în total, cu 23 la activ.

Cu toate acestea, Williams a spus că familia lui îl va ţine cu picioarele pe pământ după ce i-a depăşit pe unii dintre eroii săi muzicali.

„Acum câteva săptămâni, eram cu socrii mei americani”, a declarat el pentru BBC News.

„Şi i-am spus soacrei mele: «Ştii, Gwen, dacă voi avea următorul album pe primul loc, voi avea mai multe albume pe primul loc decât oricine altcineva».„Iar fiica mea Teddy, în şoaptă, s-a întors spre mine şi mi-a spus: «În Marea Britanie». Aşa că, ştii, nu o să mă las prea mult dus de val”.





