Rihanna a pierdut aproximativ 36 de milioane de dolari în urma unui parteneriat eșuat cu brandul de lux Louis Vuitton

22-10-2025 | 18:56
Rihanna, apariție îndrăzneață la Festivalul de la Cannes
Rihanna a pierdut aproximativ 36 de milioane de dolari prin compania sa Denim UK Holdings, în urma eșecului brandului de modă Fenty, lansat în 2019 alături de grupul LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).

Proiectul, poziționat pe segmentul de lux, a fost închis în 2021 din cauza dificultăților logistice generate de pandemie, potrivit Daily Mail.

Artista a investit aproape 30 de milioane de euro în afacere, devenind acționar majoritar cu 49,99%, însă colecțiile - cu prețuri de până la 1.000 de dolari pentru o jachetă - nu au avut succesul așteptat.

LVMH și Rihanna au decis atunci să se concentreze exclusiv pe brandurile Fenty Beauty și Savage X Fenty, care au rezultate comerciale mult mai bune.

Rihanna, care are astăzi o avere estimată la 1,4 miliarde de dolari, a devenit în 2022 cea mai tânără femeie miliardară din SUA.

Pe lângă muzică, ea a construit un adevărat imperiu în industria frumuseții și a modei. Recent, cântăreața a devenit mamă pentru a treia oară, după ce a născut o fetiță, Rocki Irish, alături de partenerul ei, rapperul A$AP Rocky.

Ce spune șeful de la Investigații Criminale despre ipoteza unei “bombe” în blocul din Rahova. Scenariile luate în calcul

Sursa: Daily Mail

