Prințesa Leonor a Spaniei a împlinit 20 de ani. 10 lucruri neștiute despre viitoarea moștenitoare a tronului. GALERIE FOTO

Prințesa Leonor a Spaniei, fiica cea mare a regelui Felipe al VI-lea și a reginei Letizia, a împlinit 20 de ani pe 31 octombrie 2025.

Moștenitoarea tronului spaniol va fi prima regină a Spaniei de la Isabel a II-a, în secolul al XIX-lea. Iată 10 lucruri importante despre viitoarea regină, potrivit Hello Magazine.

1. Este moștenitoarea coroanei spaniole

Leonor poartă titlul de Prințesă de Asturia, precum și alte titluri tradiționale ale moștenitorilor tronului Spaniei: Prințesă de Girona și de Viana, Ducesă de Montblanc, Contesă de Cervera și Doamnă de Balaguer.

2. S-a născut pe 31 octombrie 2005, la Madrid

Este primul copil al regelui Felipe și al reginei Letizia, care s-au căsătorit în mai 2004. Nașterea ei a fost întâmpinată cu bucurie de întreaga Spanie.

3. A fost botezată în 2006 la Palatul Regal

Nașii ei sunt bunicii paterni — regele Juan Carlos I și regina Sofia. Ceremonia a avut loc la Palatul Regal din Madrid, pe 14 ianuarie 2006.

4. Are o soră mai mică, Sofia

Sofia s-a născut în 2007, iar cele două surori sunt foarte apropiate. Leonor a spus recent că „surorile sunt cei mai buni aliați și tovarăși”.

5. A devenit prima în linia de succesiune în 2014

Pe 19 iunie 2014, tatăl ei, Felipe, a fost proclamat rege al Spaniei, iar Leonor a devenit moștenitoarea tronului, după abdicarea bunicului ei, regele Juan Carlos I.

6. A primit Ordinul Lânii de Aur la 12 ani

Distincția, una dintre cele mai prestigioase din Spania, i-a fost înmânată chiar de tatăl ei, regele Felipe, care i-a spus: „Ai sprijinul unei întregi țări care vrea ce e mai bun pentru tine și pentru Spania.”

7. A rostit primul discurs public la 13 ani



În 2018, de ziua ei, Leonor a vorbit în cadrul ceremoniei dedicate celor 40 de ani de la adoptarea Constituției spaniole, citind primul articol din Carta Magna.

8. A studiat în Țara Galilor

Între 2021 și 2023, prințesa a urmat cursurile UWC Atlantic College din Țara Galilor, unde și-a obținut diploma de Bacalaureat Internațional.

9. Urmează pregătire militară

După finalizarea studiilor, Leonor a început un program de trei ani de formare militară la Academia Generală din Zaragoza — o tradiție a moștenitorilor tronului Spaniei.

10. A jurat credință Constituției la 18 ani

Momentul istoric a avut loc pe 31 octombrie 2023, în fața Parlamentului spaniol. Leonor a depus jurământul spunând: „Jur să îmi îndeplinesc cu fidelitate îndatoririle, să respect și să fac respectată Constituția și legile, să fiu loială Regelui și să slujesc cu devotament poporul spaniol.”

La 20 de ani, Prințesa Leonor este privită ca simbolul unei noi generații regale moderne, educate și apropiate de popor, pregătită să conducă Spania în viitor.

