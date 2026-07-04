Kate, prințesa de Wales, a discutat cu spectatorii care așteptau la faimoasa coadă de la Wimbledon înainte de a merge la partida lui Arthur Fery, potrivit ABC News.

Prințesa, care la începutul anului trecut a anunțat că boala sa a intrat în remisie după lupta cu cancerul, este patroana All England Club.

„La sosire, Alteța Sa Regală a vizitat Coada, petrecând timp alături de participanții care au stat la rând încă de dimineață, precum și de stewarzii onorifici ai AELTC, care se oferă voluntari în fiecare an pentru a gestiona Coada și pentru a-i întâmpina pe oaspeți la Campionate”, a transmis Palatul Kensington într-un comunicat.

Wimbledon păstrează un număr redus de bilete disponibile pentru cumpărarea în aceeași zi, iar fanii încep să se așeze la coadă și să campeze în Wimbledon Park încă din seara precedentă pentru a le obține.

Kate a ajutat la biroul de bilete și s-a întâlnit cu copii dintr-un program local

Palatul Kensington a precizat că Kate a ajutat și la un birou de bilete de la Wimbledon și urma să se întâlnească cu copii de la Shine Camera Club, un program local care sprijină copiii proveniți din medii defavorizate.

Anul trecut, Kate a fost prezentă pe Centre Court în două zile consecutive pentru a înmâna trofeele câștigătorilor probelor de simplu, Iga Swiatek și Jannik Sinner.

Tot anul trecut, prințesa i-a adresat cuvinte de încurajare finalistei Amanda Anisimova, după înfrângerea cu 6-0, 6-0 suferită în fața Igăi Swiatek.

În 2024, în timp ce se recupera după cancer, Kate nu a participat la finala feminină, însă a fost prezentă la victoria lui Carlos Alcaraz în fața lui Novak Djokovic.

Arthur Fery l-a înfruntat pe finlandezul Otto Virtanen pe Terenul 18. Prințesa Kate a urmărit meciul din tribună, unde a stat alături de Tim Henman, fost semifinalist la Wimbledon și actual membru al consiliului de administrație al All England Club.