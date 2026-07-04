Anchetatorii au descoperit că acesta înlocuise banii furați din seif cu bancnote false de jucărie, relateză SBS News.

Potrivit poliției, în luna ianuarie au dispărut 70 de milioane de woni (aproximativ 48.000 euro) în numerar dintr-o sucursală din Gyeongju.

Cum a încercat să ascundă delapidarea

Pentru a acoperi lipsa banilor, directorul a umplut spațiile goale din seif cu bancnote false de 50.000 de woni, cumpărate de pe internet.

Deși bancnotele aveau imprimate personaje din desene animate, acesta a profitat de faptul că sucursala era una mică și avea doar doi angajați – directorul și șeful de departament –, reușind astfel să evite suspiciunile pentru o perioadă.

Frauda a ieșit la iveală după ce un coleg a observat nereguli și a sesizat conducerea.

S-a predat singur după două săptămâni

Reprezentanții băncii nu au sesizat imediat autoritățile, preferând să desfășoare mai întâi o anchetă internă.

În cele din urmă, directorul s-a predat singur poliției la 15 zile de la comiterea faptei. Recent, instanța a dispus trimiterea sa în judecată prin procedură simplificată.

„L-am concediat imediat, iar situația a fost rezolvată după ce prejudiciul a fost acoperit integral”, a declarat un reprezentant al băncii.