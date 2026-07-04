Locuitorilor din estul provinciei Girona li s-a cerut să țină ușile și ferestrele închise, au declarat vineri autoritățile locale spaniole.

Până în prezent, incendiul care face ravagii în apropierea orașului Bisbal d'Empordà, în interiorul regiunii Catalonia, a distrus aproximativ 1.300 de hectare de tufărișuri și păduri – echivalentul a aproximativ 1.800 de terenuri de fotbal. Potrivit AFP, incendiul a afectat deja 2.200 de hectare de vegetație.

Autoritățile spaniole au precizat că, până în prezent, nu au fost raportate victime omenești.

Flăcările, alimentate de vânturi puternice, sunt în prezent scăpate de sub control și s-au extins în regiunea montană împădurită Massís de les Gavarres, care acoperă o suprafață de aproximativ 35.000 de hectare.

Anchetă în desfășurare

Guvernul regional al Cataloniei a solicitat ajutor din partea Unității militare de intervenție în situații de urgență, UME.

Potrivit poliției, un bărbat suspectat că ar fi provocat incendiul a fost arestat.

Se pare că acesta lucra la un drum folosind un polizor unghiular, un utilaj destinat tăierii metalului sau a pietrei.

Întrucât aceste utilaje generează scântei extrem de fierbinți, care pot aprinde cu ușurință vegetația uscată, utilizarea lor a fost interzisă pe durata actualei perioade de secetă din regiune.