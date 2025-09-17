Kate Middleton, apariție elegantă la înmormântarea Ducesei de Kent. Cum arată ținuta purtată de Prințesa de Wales. FOTO

Prinţesa de Wales, Kate Middleton, a participat la înmormântarea Ducesei de Kent şi a atras toate privirile prin ţinuta sa elegantă, marcată de simplitate şi rafinament.

Ioana Andreescu

După istorica slujbă catolică pentru ducesa de Kent, marţi, 16 septembrie, membrii familiei regale s-au adunat pe treptele din faţa Catedralei Westminster, în timp ce sicriul era mutat într-un dric, potrivit People.

Chiar înainte ca regele să se îndrepte spre maşina sa pentru a pleca, Prinţesa Kate şi-a luat rămas-bun de la el cu câte un sărut pe fiecare obraz, apoi a făcut o mică reverenţă, păstrându-şi în acelaşi timp mâna pe umărul lui.

Interacţiunea a fost cea mai recentă dovadă a relaţiei apropiate dintre rege, în vârstă de 76 de ani, şi Prinţesa de Wales, în vârstă de 43 de ani. El s-a referit la Kate drept „nora mea iubită” în cadrul unui banchet de stat în Kenya, în octombrie 2023, amintind momentul în care Prinţul William a cerut-o în căsătorie pe Kate în această ţară, în 2010. Legătura lor s-a întărit şi mai mult în ultimii ani, după ce amândoi au primit diagnostice de cancer în 2024.

Membrii familiei regale au jelit-o pe ducesa de Kent la funeraliile ei, după decesul survenit pe 4 septembrie. Katharine a intrat în familia regală prin căsătoria cu vărul Reginei Elisabeta, Ducele de Kent, şi lasă în urmă pe soţul ei, cei trei copii şi zece nepoţi.

Mulţi alţi membri ai familiei regale au participat la funeralii, inclusiv Prinţesa Anne şi soţul ei, Sir Timothy Laurence, Sophie, Ducesa de Edinburgh, Prinţul Andrew şi fosta sa soţie Sarah Ferguson, Prinţul şi Prinţesa Michael de Kent, precum şi Ducele şi Ducesa de Gloucester.

Ținuta purtată de Kate Middleton

Kate Middleton s-a remarcat prin eleganța alegerii sale vestimentare la ceremonia funerară. Prințesa de Wales a purtat o rochie neagră clasică, completată de un colier cu patru șiraguri de perle, accesorizat cu o încuietoare centrală din diamant – o bijuterie cu istorie, ce a aparținut reginei Elisabeta a II-a. Piesa deosebită a fost purtată de Kate și la alte momente solemne din trecut, precum funeraliile reginei Elisabeta din 2022 și ale prințului Philip din 2021.

Sursa: People

